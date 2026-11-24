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Москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах

Москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах - 24.11.2026, ПРАЙМ

Москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах

Москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах в этом году, что на 6 миллионов больше, чем в 2025-м, сообщил РИА Новости заместитель | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:06+0300

2026-11-24T09:06+0300

2026-11-24T09:06+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах в этом году, что на 6 миллионов больше, чем в 2025-м, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. В понедельник в столице завершили сезон велопроката и аренды электросамокатов на фоне ожидающихся снегопадов и похолодания. "Сезон 2026 года уже продемонстрировал востребованность СИМ (средств индивидуальной мобильности - ред.) и курьерских услуг у москвичей. На арендных электросамокатах жители совершили свыше 77 миллионов поездок, что на 6 миллионов больше, чем в прошлом году", - рассказал Ликсутов. Заммэра добавил, что до 85% поездок совершались по транспортному сценарию — до станций метро, работы или дома. "Это снижает нагрузку на дороги и способствует улучшению экологии в столице", - отметил вице-мэр.

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