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Москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах
Москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах - 24.11.2026, ПРАЙМ
Москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах
Москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах в этом году, что на 6 миллионов больше, чем в 2025-м, сообщил РИА Новости заместитель | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T09:06+0300
2026-11-24T09:06+0300
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москва
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах в этом году, что на 6 миллионов больше, чем в 2025-м, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В понедельник в столице завершили сезон велопроката и аренды электросамокатов на фоне ожидающихся снегопадов и похолодания.
"Сезон 2026 года уже продемонстрировал востребованность СИМ (средств индивидуальной мобильности - ред.) и курьерских услуг у москвичей. На арендных электросамокатах жители совершили свыше 77 миллионов поездок, что на 6 миллионов больше, чем в прошлом году", - рассказал Ликсутов.
Заммэра добавил, что до 85% поездок совершались по транспортному сценарию — до станций метро, работы или дома.
"Это снижает нагрузку на дороги и способствует улучшению экологии в столице", - отметил вице-мэр.
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах в этом году, что на 6 миллионов больше, чем в 2025-м, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В понедельник в столице завершили сезон велопроката и аренды электросамокатов на фоне ожидающихся снегопадов и похолодания.
"Сезон 2026 года уже продемонстрировал востребованность СИМ (средств индивидуальной мобильности - ред.) и курьерских услуг у москвичей. На арендных электросамокатах жители совершили свыше 77 миллионов поездок, что на 6 миллионов больше, чем в прошлом году", - рассказал Ликсутов.
Заммэра добавил, что до 85% поездок совершались по транспортному сценарию — до станций метро, работы или дома.
"Это снижает нагрузку на дороги и способствует улучшению экологии в столице", - отметил вице-мэр.