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МТС полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Карелии

МТС полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Карелии - 24.11.2026, ПРАЙМ

МТС полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Карелии

Компания МТС полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Карелии, рассказали РИА Новости в пресс-службе. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:45+0300

2026-11-24T09:45+0300

2026-11-24T09:45+0300

карелия

мтс

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Компания МТС полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Карелии, рассказали РИА Новости в пресс-службе. "МТС объявляет о достижении в Карелии 100% потребления электроэнергии на объектах сети подвижной связи и в офисах за счет возобновляемых источников электроэнергии. Таким образом, МТС стала одним из первых операторов связи, полностью перешедших на "зеленую" генерацию в российском регионе", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что Карелия стала первым регионом присутствия МТС, где удалось реализовать модель чистого энергопотребления. Так, компания приобрела "зеленый" сертификат, подтверждающий, что электроэнергия произведена из возобновляемых источников - на Выгостровской ГЭС ПАО "ТГК-1", включенной в реестр квалифицированных генерирующих объектов. Таким образом, с сентября МТС обеспечивает энергопотребление объектов в регионе за счет возобновляемых источников. В компании уточнили, что это позволило оптимизировать операционные затраты и сделать значимый шаг для снижения углеродного следа. Согласно корпоративной стратегии управления выбросами парниковых газов, МТС планирует снизить углеродоемкость трафика на 60% к 2030 году по сравнению с 2021 годом.

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карелия, мтс