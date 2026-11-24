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МТС полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Карелии
МТС полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Карелии - 24.11.2026, ПРАЙМ
МТС полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Карелии
Компания МТС полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Карелии, рассказали РИА Новости в пресс-службе. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T09:45+0300
2026-11-24T09:45+0300
2026-11-24T09:45+0300
карелия
мтс
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Компания МТС полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Карелии, рассказали РИА Новости в пресс-службе.
"МТС объявляет о достижении в Карелии 100% потребления электроэнергии на объектах сети подвижной связи и в офисах за счет возобновляемых источников электроэнергии. Таким образом, МТС стала одним из первых операторов связи, полностью перешедших на "зеленую" генерацию в российском регионе", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что Карелия стала первым регионом присутствия МТС, где удалось реализовать модель чистого энергопотребления. Так, компания приобрела "зеленый" сертификат, подтверждающий, что электроэнергия произведена из возобновляемых источников - на Выгостровской ГЭС ПАО "ТГК-1", включенной в реестр квалифицированных генерирующих объектов.
Таким образом, с сентября МТС обеспечивает энергопотребление объектов в регионе за счет возобновляемых источников. В компании уточнили, что это позволило оптимизировать операционные затраты и сделать значимый шаг для снижения углеродного следа.
Согласно корпоративной стратегии управления выбросами парниковых газов, МТС планирует снизить углеродоемкость трафика на 60% к 2030 году по сравнению с 2021 годом.
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карелия, мтс
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Компания МТС полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Карелии, рассказали РИА Новости в пресс-службе.
"МТС объявляет о достижении в Карелии 100% потребления электроэнергии на объектах сети подвижной связи и в офисах за счет возобновляемых источников электроэнергии. Таким образом, МТС стала одним из первых операторов связи, полностью перешедших на "зеленую" генерацию в российском регионе", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что Карелия стала первым регионом присутствия МТС, где удалось реализовать модель чистого энергопотребления. Так, компания приобрела "зеленый" сертификат, подтверждающий, что электроэнергия произведена из возобновляемых источников - на Выгостровской ГЭС ПАО "ТГК-1", включенной в реестр квалифицированных генерирующих объектов.
Таким образом, с сентября МТС обеспечивает энергопотребление объектов в регионе за счет возобновляемых источников. В компании уточнили, что это позволило оптимизировать операционные затраты и сделать значимый шаг для снижения углеродного следа.
Согласно корпоративной стратегии управления выбросами парниковых газов, МТС планирует снизить углеродоемкость трафика на 60% к 2030 году по сравнению с 2021 годом.