https://1prime.ru/20261124/musor-875479497.html

Эксперт рассказал, как уменьшить плату за вывоз мусора

Эксперт рассказал, как уменьшить плату за вывоз мусора - 24.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как уменьшить плату за вывоз мусора

Жильцы многоквартирных домов в России могут создавать закрытые площадки для мусорных контейнеров и организовывать раздельный сбор отходов, что позволит снизить... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T08:57+0300

2026-11-24T08:57+0300

2026-11-24T08:57+0300

недвижимость

россия

общество

мусор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875479497.jpg?1795499868

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Жильцы многоквартирных домов в России могут создавать закрытые площадки для мусорных контейнеров и организовывать раздельный сбор отходов, что позволит снизить плату за вывоз мусора, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что обязанность оплачивать вывоз мусора касается всех собственников жилья. В зависимости от решения местных властей плату начисляют либо по числу прописанных людей, либо по общей площади жилья. "Существует и другой способ расчетов, который позволяет платить за фактический объем выброшенных пакетов, а не по среднему нормативу. Для перехода на такую схему жильцам требуется выполнить несколько условий", - сказал Бондарь. Прежде всего, отметил он, собственники должны на общем собрании принять соответствующее решение, которое необходимо зафиксировать в официальном протоколе. "Затем во дворе оборудуют изолированную контейнерную площадку, закрывающуюся от посторонних людей, и вносят ее в специальный реестр администрации. Обязательным требованием становится организация раздельного сбора как минимум на две фракции для отделения пластика, стекла и бумаги от пищевых остатков", - уточнил эксперт. В результате, вместо ежедневного вывоза огромных баков со смешанным мусором машина регионального оператора будет забирать заполненные емкости примерно 2-3 раза в неделю, добавил собеседник агентства. Он отметил, что жильцы стандартной панельной девятиэтажки на 216 квартир при начислении по нормативу суммарно платят за вывоз мусора около 100 тысяч рублей каждый месяц. "На практике при оплате по факту за каждый вывезенный контейнер объем общих коммунальных трат такого крупного здания снижается до 45–50 тысяч рублей в месяц. В результате каждая квартира экономит несколько сотен рублей на одной только мусорной строке", - пояснил эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, общество , мусор