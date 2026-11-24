https://1prime.ru/20261124/mvf-875476354.html
У Украины осталось две недели на выплату четверти миллиарда долларов МВФ
У Украины осталось две недели на выплату четверти миллиарда долларов МВФ - 24.11.2026, ПРАЙМ
У Украины осталось две недели на выплату четверти миллиарда долларов МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Киева еще две выплаты до конца года на общую сумму более четверти миллиарда долларов, следует из внутренних документов | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T05:29+0300
2026-11-24T05:29+0300
2026-11-24T08:16+0300
финансы
мировая экономика
украина
мвф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875476354.jpg?1795497407
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Киева еще две выплаты до конца года на общую сумму более четверти миллиарда долларов, следует из внутренних документов организации, которые изучило РИА Новости. Украина по графику МВФ должна в понедельник выплатить 62,5 миллиона в виде специальных прав заимствования (SDR), 9 декабря - последняя в этом году выплата в размере 125,7 миллионов SDR. В общей сложности в переводе на доллары сумма составит 252,2 миллиона. В конце сентября этого года объем госзаимствований Украины достиг 212,6 миллиардов долларов. В октябре Киев выплатил по долгам 495,1 миллиона долларов, сообщил нацбанк страны. МВФ установил график выплат Украины на два десятилетия вперед, в общей сложности фонд ожидает почти 20 миллиардов долларов к 2046.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, украина, мвф
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, МВФ
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Киева еще две выплаты до конца года на общую сумму более четверти миллиарда долларов, следует из внутренних документов организации, которые изучило РИА Новости.
Украина по графику МВФ должна в понедельник выплатить 62,5 миллиона в виде специальных прав заимствования (SDR), 9 декабря - последняя в этом году выплата в размере 125,7 миллионов SDR. В общей сложности в переводе на доллары сумма составит 252,2 миллиона.
В конце сентября этого года объем госзаимствований Украины достиг 212,6 миллиардов долларов. В октябре Киев выплатил по долгам 495,1 миллиона долларов, сообщил нацбанк страны.
МВФ установил график выплат Украины на два десятилетия вперед, в общей сложности фонд ожидает почти 20 миллиардов долларов к 2046.