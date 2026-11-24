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МВФ одобрил Эквадору кредит на $703 млн

МВФ одобрил Эквадору кредит на $703 млн - 24.11.2026, ПРАЙМ

МВФ одобрил Эквадору кредит на $703 млн

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Эквадору кредит в размере около 703 миллионов долларов в рамках программы повышения экономической устойчивости, в том... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T23:55+0300

2026-11-24T23:55+0300

2026-11-24T23:55+0300

финансы

мировая экономика

эквадор

эль-ниньо

мвф

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МЕХИКО, 24 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Эквадору кредит в размере около 703 миллионов долларов в рамках программы повышения экономической устойчивости, в том числе к последствиям природных катастроф и рискам для энергетического сектора. "Программа в рамках Механизма устойчивости и развития (RSF) включает важные реформы для укрепления макроэкономической устойчивости и сокращения внешних рисков в энергетическом секторе, снижения социальной и экономической уязвимости перед природными катастрофами, а также усиления климатического управления и устойчивого финансирования", - заявил заместитель директора-распорядителя МВФ Найджел Кларк, слова которого приводятся на сайте фонда. Одобренное соглашение предусматривает предоставление Эквадору более 523 миллионов специальных прав заимствования (около 703 миллионов долларов) сроком на 18 месяцев. Первый транш в рамках этой программы станет доступен после завершения первого пересмотра при условии выполнения согласованных реформ. Кроме того, исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр действующей 48-месячной программы расширенного финансирования Эквадора (EFF), что позволяет немедленно выделить стране 280,5 миллиона специальных прав заимствования (около 377 миллионов долларов). Таким образом, общая сумма выплат в рамках этой программы достигнет примерно 4 миллиардов долларов из предусмотренных соглашением 5 миллиардов. Программа расширенного финансирования была одобрена в мае 2024 года и увеличена в июле 2025 года. Она направлена на укрепление бюджетной и долговой устойчивости, защиту уязвимых групп населения, формирование резервов, обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности и проведение структурных реформ. МВФ отмечает, что экономический рост Эквадора остается устойчивым. По прогнозу фонда, ВВП страны увеличится на 2,7% в 2026 году и на 2,5% в 2027 году. Рост в текущем году поддерживают потребление, инвестиции и несырьевой экспорт. Инфляция в сентябре составила 1,3% в годовом выражении. Профицит счета текущих операций платежного баланса, как ожидается, достигнет 4,6% ВВП в 2026 году благодаря экспорту нефти и других товаров. Международные резервы страны, составлявшие 9,8 миллиарда долларов по итогам 2025 года, по прогнозу МВФ, увеличатся до 13 миллиардов долларов к концу 2026 года и 16,7 миллиарда долларов в 2027 году. Фонд также сообщил о снижении уровня бедности до минимального значения с 2007 года, росте занятости и увеличении участия женщин в рабочей жизни. В числе достигнутых результатов МВФ отметил возвращение Эквадора на международные рынки капитала в январе 2026 года впервые с 2019 года, когда страна разместила облигации на 4 миллиарда долларов и провела операцию по выкупу долга на 3 миллиарда долларов. В мае состоялось дополнительное размещение облигаций на 1 миллиард долларов. По оценке фонда, эти операции способствовали улучшению структуры государственного долга, снижению потребностей в финансировании и укреплению резервов ликвидности. Три крупнейших международных рейтинговых агентства также повысили суверенные рейтинги Эквадора после утверждения программы. Вместе с тем МВФ предупредил, что риски для экономических перспектив страны, несмотря на снижение, остаются значительными, прежде всего из-за возможного более сильного, чем прогнозируется, явления Эль-Ниньо. Фонд рекомендовал властям продолжить укрепление государственных финансов, совершенствование сбора налогов, более адресное распределение социальных выплат и субсидий, а также повышение эффективности государственных расходов. Кроме того, МВФ призвал продолжить реформы финансового сектора, совершенствовать его надзор и привлекать частные инвестиции в перспективные отрасли, прежде всего горнодобывающую промышленность и энергетику.

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финансы, мировая экономика, эквадор, эль-ниньо, мвф