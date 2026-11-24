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Начальника подземного участка шахты "Садкинская" оштрафовали за взрыв
Начальника подземного участка шахты "Садкинская" оштрафовали за взрыв - 24.11.2026, ПРАЙМ
Начальника подземного участка шахты "Садкинская" оштрафовали за взрыв
Суд в Ростовской области оштрафовал на 100 тысяч рублей начальника подземного участка подготовительных работ шахты "Садкинская", где в начале года при взрыве... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T22:33+0300
2026-11-24T22:33+0300
2026-11-24T22:33+0300
общество
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - ПРАЙМ. Суд в Ростовской области оштрафовал на 100 тысяч рублей начальника подземного участка подготовительных работ шахты "Садкинская", где в начале года при взрыве пострадали трое горняков, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Как ранее информировал директор "Южугля" Владислав Цатуров, 31 января в подготовительном забое в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов. Трое сотрудников шахты были определены в стационар.
"Суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника подземного участка подготовительных работ ООО "Шахтоуправление "Садкинское". Он признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека... Назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд установил, что фигурант, являясь руководителем взрывных работ, выдал наряд на доставку взрывных материалов, подготовку и проведение взрывных работ. На месте из-за допущенных им нарушений требований промышленной безопасности произошел несанкционированный взрыв, в результате которого пострадали трое работников.
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общество , ростовская область
Общество , Ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - ПРАЙМ. Суд в Ростовской области оштрафовал на 100 тысяч рублей начальника подземного участка подготовительных работ шахты "Садкинская", где в начале года при взрыве пострадали трое горняков, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Как ранее информировал директор "Южугля" Владислав Цатуров, 31 января в подготовительном забое в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов. Трое сотрудников шахты были определены в стационар.
"Суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника подземного участка подготовительных работ ООО "Шахтоуправление "Садкинское". Он признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека... Назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд установил, что фигурант, являясь руководителем взрывных работ, выдал наряд на доставку взрывных материалов, подготовку и проведение взрывных работ. На месте из-за допущенных им нарушений требований промышленной безопасности произошел несанкционированный взрыв, в результате которого пострадали трое работников.