https://1prime.ru/20261124/nalogovaja-875482207.html

Налоговики попросили признать банкротом владимирский холдинг БМГ

Налоговики попросили признать банкротом владимирский холдинг БМГ - 24.11.2026, ПРАЙМ

Налоговики попросили признать банкротом владимирский холдинг БМГ

Налоговая инспекция просит признать банкротом владимирский холдинг "Бакулин Моторс Групп" (БМГ), владеющий заводом Volgabus, говорится на сайте арбитражного... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:33+0300

2026-11-24T09:33+0300

2026-11-24T09:44+0300

бизнес

россия

волгоградская область

фнс россии

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ТУЛА, 24 ноя – ПРАЙМ. Налоговая инспекция просит признать банкротом владимирский холдинг "Бакулин Моторс Групп" (БМГ), владеющий заводом Volgabus, говорится на сайте арбитражного суда Владимирской области. По данным картотеки арбитражных дел, иск подала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 20 по Саратовской области. "Принять заявление уполномоченного органа … Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 20 по Саратовской области… о признании общества с ограниченной ответственностью "Бакулин Моторс Групп"… несостоятельным (банкротом)", - говорится в определении суда. Уточняется, что первое судебное заседание для проверки обоснования заявления о банкротстве состоялось 13 ноября, на нем разбирательство отложили на 23 ноября, а затем – на 11 декабря. Согласно открытым данным, БМГ специализируется на разработке и производстве коммерческого транспорта, а также автобусов малого и среднего класса. Известна под торговой маркой Volgabus. Основные производства компании расположены во Владимирской и Волгоградской областях.

волгоградская область

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