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Никитин назначен спецпредставителем по развитию транспортного коридора Север-Юг
Никитин назначен спецпредставителем по развитию транспортного коридора Север-Юг - 24.11.2026, ПРАЙМ
Никитин назначен спецпредставителем по развитию транспортного коридора Север-Юг
Вице-премьер России Андрей Никитин назначен спецпредставителем президента России по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, сменив на этом... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T15:13+0300
2026-11-24T15:13+0300
2026-11-24T15:13+0300
россия
виталий савельев
владимир путин
госдума
единая россия
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин назначен спецпредставителем президента России по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, сменив на этом посту вице-спикера Госдумы Виталия Савельева, говорится в указе главы государства.
"Освободить Савельева Виталия Геннадьевича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг. Назначить Никитина Андрея Никитина специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Госдума на пленарном заседании в конце сентября утвердила бывшего вице-премьера Савельева на пост вице-спикера от фракции "Единая Россия".
Президент России Владимир Путин назначил Никитина на должность заместителя председателя правительства в середине октября. Вице-премьер в новой должности отвечает за развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, а также курирует нацпроекты "Беспилотные авиационные системы" и "Эффективная транспортная система".
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россия, виталий савельев, владимир путин, госдума, единая россия
РОССИЯ, Виталий Савельев, Владимир Путин, Госдума, Единая Россия
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин назначен спецпредставителем президента России по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, сменив на этом посту вице-спикера Госдумы Виталия Савельева, говорится в указе главы государства.
"Освободить Савельева Виталия Геннадьевича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг. Назначить Никитина Андрея Никитина специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Госдума на пленарном заседании в конце сентября утвердила бывшего вице-премьера Савельева на пост вице-спикера от фракции "Единая Россия".
Президент России Владимир Путин назначил Никитина на должность заместителя председателя правительства в середине октября. Вице-премьер в новой должности отвечает за развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, а также курирует нацпроекты "Беспилотные авиационные системы" и "Эффективная транспортная система".