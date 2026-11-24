https://1prime.ru/20261124/nikitin-875499293.html

Никитин назначен спецпредставителем по развитию транспортного коридора Север-Юг

Никитин назначен спецпредставителем по развитию транспортного коридора Север-Юг - 24.11.2026, ПРАЙМ

Никитин назначен спецпредставителем по развитию транспортного коридора Север-Юг

Вице-премьер России Андрей Никитин назначен спецпредставителем президента России по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, сменив на этом... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:13+0300

2026-11-24T15:13+0300

2026-11-24T15:13+0300

россия

виталий савельев

владимир путин

госдума

единая россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875499293.jpg?1795522424

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин назначен спецпредставителем президента России по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, сменив на этом посту вице-спикера Госдумы Виталия Савельева, говорится в указе главы государства. "Освободить Савельева Виталия Геннадьевича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг. Назначить Никитина Андрея Никитина специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания. Госдума на пленарном заседании в конце сентября утвердила бывшего вице-премьера Савельева на пост вице-спикера от фракции "Единая Россия". Президент России Владимир Путин назначил Никитина на должность заместителя председателя правительства в середине октября. Вице-премьер в новой должности отвечает за развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, а также курирует нацпроекты "Беспилотные авиационные системы" и "Эффективная транспортная система".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, виталий савельев, владимир путин, госдума, единая россия