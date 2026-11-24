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Никитин обсудил с Русских развитие транспортной системы Ульяновской области

Никитин обсудил с Русских развитие транспортной системы Ульяновской области - 24.11.2026, ПРАЙМ

Никитин обсудил с Русских развитие транспортной системы Ульяновской области

Вице-премьер РФ Андрей Никитин обсудил с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских комплексное развитие транспортной системы региона, сообщила... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:41+0300

2026-11-24T16:41+0300

2026-11-24T16:41+0300

бизнес

россия

ульяновск

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Андрей Никитин обсудил с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских комплексное развитие транспортной системы региона, сообщила пресс-служба правительства. "Андрей Никитин провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Вице-премьер и глава региона обсудили комплексное развитие транспортной системы Ульяновской области", - говорится в сообщении. Основными темами встречи стали внутренний водный и воздушный транспорт. В области действует речной порт "Ульяновск", а протяженность внутренних водных путей федерального значения превышает 400 километров. По итогам 2025 года объем грузоперевозок водным транспортом вырос в несколько раз и превысил 2,1 миллиона тонн. "В международном аэропорту имени Н.М.Карамзина в Ульяновске завершился капитальный ремонт перрона, стартовавший в апреле 2026 года. В рамках работ усилили асфальтобетонное покрытие, обустроили водосточно-дренажную сеть и новое освещение, обновили разметку для самолетов и спецтранспорта. Количество стоянок для воздушных судов увеличилось до 12", - отмечается в сообщении по итогам встречи. Всего в Ульяновской области работают три аэродрома. По итогам 2025 года через аэропорт Ульяновской области "Баратаевка" перевезено около 634 тысяч пассажиров. Кроме того, регион является одной из ключевых площадок подготовки кадров для авиаотрасли. Ульяновская область последовательно укрепляет свой логистический потенциал, в частности, задает хороший темп в развитии внутреннего водного транспорта, отметил Никитин. "Когда инфраструктура развивается не точечно, а в связке с реальными запросами экономики и жителей, это дает долгосрочный эффект: снижаются логистические издержки, ускоряется доставка грузов и формируется прочный задел для запуска новых инвестиционных проектов", – приводятся его слова в пресс-релизе.

ульяновск

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бизнес, россия, ульяновск