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"Норникель" и Ростехнадзор подписали дорожную карту для внедрения инноваций

"Норникель" и Ростехнадзор подписали дорожную карту для внедрения инноваций - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Норникель" и Ростехнадзор подписали дорожную карту для внедрения инноваций

"Норникель" и Ростехнадзор продолжат сотрудничать, стороны подписали дорожную карту для внедрения инновационных технологий, сообщила компания. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:16+0300

2026-11-24T18:16+0300

2026-11-24T18:16+0300

технологии

промышленность

гмк норильский никель

норникель

ростехнадзор

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Норникель" и Ростехнадзор продолжат сотрудничать, стороны подписали дорожную карту для внедрения инновационных технологий, сообщила компания. "Сегодня состоялась отраслевая конференция "Цифровой контроль промышленной безопасности в горнодобывающей отрасли", организованная Ростехнадзором и "Норникелем". На ней компания и регулятор подписали дорожную карту, направленную на внедрение инновационных технологий в области промышленной безопасности", - сказано в сообщении. По словам руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого, которые приводит пресс-служба, стратегическая задача государства - неуклонное снижение аварийности и травматизма, переход от реагирования на происшествия к их предотвращению. Он отметил, что именно здесь цифровые технологии становятся основой нового контура управления безопасностью. "Дорожная карта объединила инновационные технологии, цифровизацию процессов, применение искусственного интеллекта и машинного обучения. Отдельное направление посвящено повышению эффективности специального режима "мониторинг", - приводятся в релизе слова первого вице-президента, руководителя блока по взаимодействию с органами власти "Норникеля" Николая Уткина. В начале июня Ростехнадзор и "Норникель" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, промышленность, гмк норильский никель, норникель, ростехнадзор