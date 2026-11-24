https://1prime.ru/20261124/nornikel-875505989.html
"Норникель" и Ростехнадзор подписали дорожную карту для внедрения инноваций
"Норникель" и Ростехнадзор подписали дорожную карту для внедрения инноваций - 24.11.2026, ПРАЙМ
"Норникель" и Ростехнадзор подписали дорожную карту для внедрения инноваций
"Норникель" и Ростехнадзор продолжат сотрудничать, стороны подписали дорожную карту для внедрения инновационных технологий, сообщила компания. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:16+0300
2026-11-24T18:16+0300
2026-11-24T18:16+0300
технологии
промышленность
гмк норильский никель
норникель
ростехнадзор
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Норникель" и Ростехнадзор продолжат сотрудничать, стороны подписали дорожную карту для внедрения инновационных технологий, сообщила компания.
"Сегодня состоялась отраслевая конференция "Цифровой контроль промышленной безопасности в горнодобывающей отрасли", организованная Ростехнадзором и "Норникелем". На ней компания и регулятор подписали дорожную карту, направленную на внедрение инновационных технологий в области промышленной безопасности", - сказано в сообщении.
По словам руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого, которые приводит пресс-служба, стратегическая задача государства - неуклонное снижение аварийности и травматизма, переход от реагирования на происшествия к их предотвращению. Он отметил, что именно здесь цифровые технологии становятся основой нового контура управления безопасностью.
"Дорожная карта объединила инновационные технологии, цифровизацию процессов, применение искусственного интеллекта и машинного обучения. Отдельное направление посвящено повышению эффективности специального режима "мониторинг", - приводятся в релизе слова первого вице-президента, руководителя блока по взаимодействию с органами власти "Норникеля" Николая Уткина.
В начале июня Ростехнадзор и "Норникель" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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технологии, промышленность, гмк норильский никель, норникель, ростехнадзор
Технологии, Промышленность, ГМК Норильский никель, Норникель, Ростехнадзор
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Норникель" и Ростехнадзор продолжат сотрудничать, стороны подписали дорожную карту для внедрения инновационных технологий, сообщила компания.
"Сегодня состоялась отраслевая конференция "Цифровой контроль промышленной безопасности в горнодобывающей отрасли", организованная Ростехнадзором и "Норникелем". На ней компания и регулятор подписали дорожную карту, направленную на внедрение инновационных технологий в области промышленной безопасности", - сказано в сообщении.
По словам руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого, которые приводит пресс-служба, стратегическая задача государства - неуклонное снижение аварийности и травматизма, переход от реагирования на происшествия к их предотвращению. Он отметил, что именно здесь цифровые технологии становятся основой нового контура управления безопасностью.
"Дорожная карта объединила инновационные технологии, цифровизацию процессов, применение искусственного интеллекта и машинного обучения. Отдельное направление посвящено повышению эффективности специального режима "мониторинг", - приводятся в релизе слова первого вице-президента, руководителя блока по взаимодействию с органами власти "Норникеля" Николая Уткина.
В начале июня Ростехнадзор и "Норникель" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.