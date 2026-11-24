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Предновогодние скидки на новостройки в Москве достигают почти 40%

Предновогодние скидки на новостройки в Москве достигают почти 40% - 24.11.2026, ПРАЙМ

Предновогодние скидки на новостройки в Москве достигают почти 40%

Предновогодние скидки на новостройки в Москве достигают почти 40%, сообщила РИА Недвижимость директор департамента аналитики и консалтинга риелторской компании... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:00+0300

2026-11-24T09:00+0300

2026-11-24T09:00+0300

недвижимость

бизнес

москва

"метриум"

россия

новостройки

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Предновогодние скидки на новостройки в Москве достигают почти 40%, сообщила РИА Недвижимость директор департамента аналитики и консалтинга риелторской компании "Метриум" Юлия Иванова. "Средний размер дисконта на рынке новостроек Москвы в преддверии Нового года составляет 7%, а максимальный показатель – 38%", – сказала она. Застройщики вынуждены усиливать стимулирование спроса на фоне паузы в снижении ключевой ставки ЦБ и ужесточения условий льготной ипотеки, пояснила Иванова. "Девелоперам принципиально важно не допустить дальнейший отток клиентов, чтобы как минимум своевременно исполнять долговые обязательства перед банками и не замораживать стройки", – отметила она. По данным риелтора компании "Этажи" Ивана Золотарева, акционное снижение цены можно встретить примерно в 80% московских новостроек против 50% годом ранее. Максимальный размер дисконта характерен преимущественно для неликвидных лотов – квартир у лифтов, с окнами на шумные трассы или неудачными планировками, рассказал управляющий директор офиса "В Новых Химках" агентства "Миэль" Леонид Львович. Помимо прямых скидок, девелоперы также предлагают беспроцентную рассрочку, в отдельных проектах – машино-места или кладовые, отметил он. Обычно столичные застройщики начинают предлагать предновогодние скидки уже в середине ноября, большинство акций действуют до конца декабря, но часть девелоперов продлевает их до конца января, сообщил глава департамента консалтинга и аналитики "Бест-Новостроя" Андрей Стряпухин. В ближайшей перспективе застройщикам придется сохранять крупные скидки, вероятно, различные акции продолжатся и в начале 2027 года, считает Иванова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, москва, "метриум", россия, новостройки