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Объем подозрительных операций по обналичиванию за 10 лет снизился в 70 раз

Объем подозрительных операций по обналичиванию за 10 лет снизился в 70 раз - 24.11.2026, ПРАЙМ

Объем подозрительных операций по обналичиванию за 10 лет снизился в 70 раз

Объем подозрительных операций, связанных с обналичиванием и выводом средств за рубеж, за 10 лет снизился в 70 раз, сообщила заместитель председателя Банка... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:34+0300

2026-11-24T18:34+0300

2026-11-24T18:34+0300

финансы

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций, связанных с обналичиванием и выводом средств за рубеж, за 10 лет снизился в 70 раз, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. "За более чем 10 лет Банку России… удалось сократить объемы подозрительных, сомнительных операций - это операции, связанные с обналичиванием и выводом капитала за рубеж - в 70 раз", - рассказала она, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. В сентябре ЦБ сообщал, что объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж в первом полугодии 2026 года снизился на 35% в годовом выражении - до 20,9 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки, ольга полякова, банк россии, госдума