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Объем подозрительных операций по обналичиванию за 10 лет снизился в 70 раз
Объем подозрительных операций по обналичиванию за 10 лет снизился в 70 раз - 24.11.2026, ПРАЙМ
Объем подозрительных операций по обналичиванию за 10 лет снизился в 70 раз
Объем подозрительных операций, связанных с обналичиванием и выводом средств за рубеж, за 10 лет снизился в 70 раз, сообщила заместитель председателя Банка... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:34+0300
2026-11-24T18:34+0300
2026-11-24T18:34+0300
финансы
россия
банки
ольга полякова
банк россии
госдума
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций, связанных с обналичиванием и выводом средств за рубеж, за 10 лет снизился в 70 раз, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
"За более чем 10 лет Банку России… удалось сократить объемы подозрительных, сомнительных операций - это операции, связанные с обналичиванием и выводом капитала за рубеж - в 70 раз", - рассказала она, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
В сентябре ЦБ сообщал, что объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж в первом полугодии 2026 года снизился на 35% в годовом выражении - до 20,9 миллиарда рублей.
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финансы, россия, банки, ольга полякова, банк россии, госдума
Финансы, РОССИЯ, Банки, Ольга Полякова, Банк России, Госдума
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций, связанных с обналичиванием и выводом средств за рубеж, за 10 лет снизился в 70 раз, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
"За более чем 10 лет Банку России… удалось сократить объемы подозрительных, сомнительных операций - это операции, связанные с обналичиванием и выводом капитала за рубеж - в 70 раз", - рассказала она, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
В сентябре ЦБ сообщал, что объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж в первом полугодии 2026 года снизился на 35% в годовом выражении - до 20,9 миллиарда рублей.