https://1prime.ru/20261124/oblast-875506468.html
В Липецкой области более 40 тысяч человек остались без света из-за непогоды
В Липецкой области более 40 тысяч человек остались без света из-за непогоды - 24.11.2026, ПРАЙМ
В Липецкой области более 40 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Больше 40 тысяч человек остались без электроснабжения в Липецкой области из-за непогоды, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:31+0300
2026-11-24T18:31+0300
2026-11-24T18:31+0300
общество
мчс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875506468.jpg?1795534281
ТУЛА, 24 ноя – ПРАЙМ. Больше 40 тысяч человек остались без электроснабжения в Липецкой области из-за непогоды, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений… произошло отключение электроснабжения в 16 муниципальных образованиях… в зону отключения попало: 85 населенных пунктов, 15727 домов с населением 41430 человек, из них 7087 детей", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в регионе наблюдаются сильный снег, налипание мокрого снега и ветер с порывами до 17 метров в секунду. В результате непогоды в регионе упали 32 дерева, часть из них уже убрана. Повреждены 18 легковых автомобилей и 82 линии электропередач.
В МЧС России по Липецкой области добавили, что погибших и пострадавших нет.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мчс
ТУЛА, 24 ноя – ПРАЙМ. Больше 40 тысяч человек остались без электроснабжения в Липецкой области из-за непогоды, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений… произошло отключение электроснабжения в 16 муниципальных образованиях… в зону отключения попало: 85 населенных пунктов, 15727 домов с населением 41430 человек, из них 7087 детей", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в регионе наблюдаются сильный снег, налипание мокрого снега и ветер с порывами до 17 метров в секунду. В результате непогоды в регионе упали 32 дерева, часть из них уже убрана. Повреждены 18 легковых автомобилей и 82 линии электропередач.
В МЧС России по Липецкой области добавили, что погибших и пострадавших нет.