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В Липецкой области более 40 тысяч человек остались без света из-за непогоды

В Липецкой области более 40 тысяч человек остались без света из-за непогоды - 24.11.2026, ПРАЙМ

В Липецкой области более 40 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Больше 40 тысяч человек остались без электроснабжения в Липецкой области из-за непогоды, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:31+0300

2026-11-24T18:31+0300

2026-11-24T18:31+0300

общество

мчс

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ТУЛА, 24 ноя – ПРАЙМ. Больше 40 тысяч человек остались без электроснабжения в Липецкой области из-за непогоды, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. "В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений… произошло отключение электроснабжения в 16 муниципальных образованиях… в зону отключения попало: 85 населенных пунктов, 15727 домов с населением 41430 человек, из них 7087 детей", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в регионе наблюдаются сильный снег, налипание мокрого снега и ветер с порывами до 17 метров в секунду. В результате непогоды в регионе упали 32 дерева, часть из них уже убрана. Повреждены 18 легковых автомобилей и 82 линии электропередач. В МЧС России по Липецкой области добавили, что погибших и пострадавших нет.

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общество , мчс