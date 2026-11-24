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В Приднестровье прокомментировали ситуацию с поставками газа

В Приднестровье прокомментировали ситуацию с поставками газа - 24.11.2026, ПРАЙМ

В Приднестровье прокомментировали ситуацию с поставками газа

Поставки газа в Приднестровскую Молдавскую Республику проходят штатно, ситуация с ними напряженная, но контролируемая, заявил вице-премьер, министр... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:22+0300

2026-11-24T10:22+0300

2026-11-24T10:31+0300

газ

приднестровье

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ес

молдавская грэс

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ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – ПРАЙМ. Поставки газа в Приднестровскую Молдавскую Республику проходят штатно, ситуация с ними напряженная, но контролируемая, заявил вице-премьер, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник. "За счет мероприятий по перераспределению ресурсов удалось обеспечить бесперебойную поставку газа на социальные объекты, населению, в систему централизованного отопления. В настоящий момент подача природного газа в Приднестровье осуществляется в штатном режиме", – проинформировал Оболоник в понедельник главу республики Вадима Красносельского. По Оболоника, на протяжении последних двух лет поставки газа осуществляются в режиме неопределенности из-за динамичной санкционной политики в Евросоюзе. "В зимний период ситуация усугубляется спекулятивным ростом цен и перегрузкой мощностей магистральных сетей в Восточной Европе.Поэтому ситуация напряженная, но контролируемая", - сказал министр. Глава минэкономразвития отметил, что конце минувшей недели осуществлен возврат Молдавской ГРЭС на выработку электроэнергии на природном газе. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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газ, приднестровье, молдавия, кишинев, ес, молдавская грэс, газпром