https://1prime.ru/20261124/osk-875501432.html

ОСК завершила формирование прочного корпуса атомного ледокола "Ленинград"

ОСК завершила формирование прочного корпуса атомного ледокола "Ленинград" - 24.11.2026, ПРАЙМ

ОСК завершила формирование прочного корпуса атомного ледокола "Ленинград"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Специалисты завершили формирование прочного корпуса универсального атомного ледокола "Ленинград", сообщила пресс-служба... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:56+0300

2026-11-24T15:56+0300

2026-11-24T15:56+0300

россия

балтийский завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Специалисты завершили формирование прочного корпуса универсального атомного ледокола "Ленинград", сообщила пресс-служба Балтийского завода ОСК. "Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод завершили формирование прочного корпуса универсального атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград". На судне установлены носовой и кормовой штевни, сформирован ледовый пояс, обеспечивающий прочность корпуса при работе во льдах", - говорится в сообщении. Ледовый пояс выполнен из специальной высокопрочной стали, а его максимальная толщина достигает 45 миллиметров. "Форштевень, принимающий на себя удар льда, и ахтерштевень, служащий опорой для винторулевого комплекса, обеспечивают прочность корпуса и надежность управления в арктических условиях", - отмечается в сообщении. В настоящее время на ледоколе продолжается подготовка к спуску на воду: ведется окраска корпуса, монтаж оборудования и работы по винторулевому комплексу. Спуск ледокола запланирован на начало декабря. "Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе ОСК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, балтийский завод