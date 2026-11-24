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ОСК завершила формирование прочного корпуса атомного ледокола "Ленинград"
ОСК завершила формирование прочного корпуса атомного ледокола "Ленинград" - 24.11.2026, ПРАЙМ
ОСК завершила формирование прочного корпуса атомного ледокола "Ленинград"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Специалисты завершили формирование прочного корпуса универсального атомного ледокола "Ленинград", сообщила пресс-служба... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T15:56+0300
2026-11-24T15:56+0300
2026-11-24T15:56+0300
россия
балтийский завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Специалисты завершили формирование прочного корпуса универсального атомного ледокола "Ленинград", сообщила пресс-служба Балтийского завода ОСК.
"Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод завершили формирование прочного корпуса универсального атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград". На судне установлены носовой и кормовой штевни, сформирован ледовый пояс, обеспечивающий прочность корпуса при работе во льдах", - говорится в сообщении.
Ледовый пояс выполнен из специальной высокопрочной стали, а его максимальная толщина достигает 45 миллиметров.
"Форштевень, принимающий на себя удар льда, и ахтерштевень, служащий опорой для винторулевого комплекса, обеспечивают прочность корпуса и надежность управления в арктических условиях", - отмечается в сообщении.
В настоящее время на ледоколе продолжается подготовка к спуску на воду: ведется окраска корпуса, монтаж оборудования и работы по винторулевому комплексу. Спуск ледокола запланирован на начало декабря.
"Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе ОСК.
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россия, балтийский завод
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Специалисты завершили формирование прочного корпуса универсального атомного ледокола "Ленинград", сообщила пресс-служба Балтийского завода ОСК.
"Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод завершили формирование прочного корпуса универсального атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград". На судне установлены носовой и кормовой штевни, сформирован ледовый пояс, обеспечивающий прочность корпуса при работе во льдах", - говорится в сообщении.
Ледовый пояс выполнен из специальной высокопрочной стали, а его максимальная толщина достигает 45 миллиметров.
"Форштевень, принимающий на себя удар льда, и ахтерштевень, служащий опорой для винторулевого комплекса, обеспечивают прочность корпуса и надежность управления в арктических условиях", - отмечается в сообщении.
В настоящее время на ледоколе продолжается подготовка к спуску на воду: ведется окраска корпуса, монтаж оборудования и работы по винторулевому комплексу. Спуск ледокола запланирован на начало декабря.
"Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе ОСК.