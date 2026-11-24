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Названы самые популярные у россиян зарубежные направления на Новый год
Названы самые популярные у россиян зарубежные направления на Новый год - 24.11.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные у россиян зарубежные направления на Новый год
Российские туристы для отдыха в предстоящие новогодние праздники чаще выбирали такие зарубежные направления, как Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T20:38+0300
2026-11-24T20:38+0300
2026-11-24T20:38+0300
туризм
бизнес
россия
египет
таиланд
оаэ
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ХУРГАДА (Египет), 24 ноя - ПРАЙМ. Российские туристы для отдыха в предстоящие новогодние праздники чаще выбирали такие зарубежные направления, как Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), также в топ-5 вошли Вьетнам и Турция, сообщила директор по маркетингу и продажам туроператора Coral Travel Вероника Филинова. "Пятерку самых востребованных направлений на Новый год у российских туристов возглавил Египет, также путешественники отправятся в Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Турцию", - сказала она на встрече с журналистами в рамках проведения премии Staswax, учрежденной туроператором Caral Travel. В свою очередь руководитель одного из франчайзинговых агентств Coral Travel, Марины Махник поделилась, что в премиальном сегменте список востребованных направлений у компании на Новый год выглядит иначе - на первом месте Таиланд, далее следуют Мальдивы, Египет, ОАЭ и Турция. При этом стоимость отдыха у данной группы путешественников начинается от 1,5 миллиона рублей на двоих.
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туризм, бизнес, россия, египет, таиланд, оаэ
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, ОАЭ
Названы самые популярные у россиян зарубежные направления на Новый год
Coral Travel: россияне чаще выбирают Египет, Таиланд и ОАЭ на Новый год
ХУРГАДА (Египет), 24 ноя - ПРАЙМ. Российские туристы для отдыха в предстоящие новогодние праздники чаще выбирали такие зарубежные направления, как Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), также в топ-5 вошли Вьетнам и Турция, сообщила директор по маркетингу и продажам туроператора Coral Travel Вероника Филинова.
"Пятерку самых востребованных направлений на Новый год у российских туристов возглавил Египет, также путешественники отправятся в Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Турцию", - сказала она на встрече с журналистами в рамках проведения премии Staswax, учрежденной туроператором Caral Travel.
В свою очередь руководитель одного из франчайзинговых агентств Coral Travel, Марины Махник поделилась, что в премиальном сегменте список востребованных направлений у компании на Новый год выглядит иначе - на первом месте Таиланд, далее следуют Мальдивы, Египет, ОАЭ и Турция.
При этом стоимость отдыха у данной группы путешественников начинается от 1,5 миллиона рублей на двоих.