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В Госдуме предложили создать "Семейный банк отпусков"

В Госдуме предложили создать "Семейный банк отпусков" - 24.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать "Семейный банк отпусков"

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать "Семейный банк отпусков", который позволит работающим гражданам | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:46+0300

2026-11-24T10:46+0300

2026-11-24T10:46+0300

финансы

россия

общество

госдума

работа

отпуск

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать "Семейный банк отпусков", который позволит работающим гражданам добровольно передавать часть дней оплачиваемого отдыха супругу, родителям или совершеннолетним детям. Соответствующее обращение на имя министра труда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть предложение о разработке механизма "Семейный банк отпусков", позволяющего работающим гражданам добровольно передавать часть дней оплачиваемого отдыха супругу, родителям или совершеннолетним детям", - сказано в письме. Чернышов отметил, что время на семейные дела у всех требуется по-разному: одному не хватает нескольких дней, чтобы съездить с ребенком, переехать или решить бытовые вопросы, а у его близкого есть лишние дни отдыха, которыми он готов поделиться. Но сейчас передать их внутри семьи нельзя. Инициативой разрешается передавать дни отпуска сверх обязательных 28 календарных дней за каждый рабочий год, а также дополнительные дни отдыха, которые работодатель дает по своим программам. Отпуска, защищающие здоровье - например, за работу во вредных или опасных условиях, - передавать нельзя. По словам главы комитета, передать дни можно будет по заявлению обоих членов семьи, получатель сможет использовать их на любые личные и семейные дела и подтверждать цель не потребуется. Он уточнил, что при этом каждый работник должен сохранять право на собственный обязательный отпуск, и накопление неиспользованных основных отпусков за несколько лет не должно давать возможности передать их вместо полноценного отдыха. Если родственники работают в разных организациях, за переданные дни предлагается рассчитываться деньгами. Работодатель того, кто передает дни, переводит сумму отпускных работодателю получателя, а тот считает продолжительность дополнительного отдыха исходя из среднего заработка своего работника. То есть одна и та же сумма может покрывать разное число дней в зависимости от заработка.

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финансы, россия, общество , госдума, работа, отпуск