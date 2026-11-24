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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в январе-августе

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в январе-августе - 24.11.2026, ПРАЙМ

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в январе-августе

Работники 17 отраслей российской экономики в январе-августе в среднем получали зарплаты более 400 тысяч рублей в месяц, при этом большая часть относится к... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T23:58+0300

2026-11-24T23:58+0300

2026-11-24T23:58+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Работники 17 отраслей российской экономики в январе-августе в среднем получали зарплаты более 400 тысяч рублей в месяц, при этом большая часть относится к финансовой сфере, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Самые высоки зарплаты были в морском пастбищном рыбоводстве - 1,35 миллиона рублей, а также у управляющих пенсионными резервами НПФ - 721 тысяча рублей, управляющих ценными бумагами - 645 тысяч рублей. Больше 500 тысяч рублей еще получали сотрудники холдинговых компаний (529 тысяч рублей), перестраховщики (528 тысяч), управляющие инвестфондами (518 тысяч) и операторы лотерей (513 тысяч). От 400 до 500 тысяч рублей в январе-августе зарабатывали страховщики рисков - 490,7 тысячи рублей, брокеры - 479,5 тысячи, сотрудники, занимающиеся вспомогательной деятельностью в страховании, - 468 тысяч, организаторы торговли на финансовых рынках - 461,2 тысячи, биржевые посредники - 439,6 тысячи. Автомобильные дилеры получали среднюю зарплату в 420,9 тысячи рублей, сотрудники головных офисов - 420,1 тысячи, сотрудники инвестфондов - 406,6 тысячи, а некоторые управляющие активами - 406,1 тысячи.

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