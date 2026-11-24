https://1prime.ru/20261124/patriot-875485539.html
FT: Пентагон затягивает выдачу Украине разрешения на производство ракет Patriot
FT: Пентагон затягивает выдачу Украине разрешения на производство ракет Patriot - 24.11.2026, ПРАЙМ
FT: Пентагон затягивает выдачу Украине разрешения на производство ракет Patriot
Пентагон затягивает выдачу Украине разрешения на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, несмотря на одобрение соответствующего соглашения... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T10:49+0300
2026-11-24T10:49+0300
2026-11-24T10:49+0300
мировая экономика
украина
сша
пит хегсет
ес
нато
пентагон
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875485539.jpg?1795506585
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Пентагон затягивает выдачу Украине разрешения на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, несмотря на одобрение соответствующего соглашения министром обороны США Питом Хегсетом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, соглашение было передано на дополнительное рассмотрение заместителю главы Пентагона по закупкам Майклу Даффи. Причины такого решения неизвестны. "Хегсет подписал соглашение, но оно было передано заместителю министра обороны по закупкам Майклу Даффи для дальнейшего рассмотрения", - говорится в публикации. При этом представитель Пентагона заявил газете, что ведомство продолжает работу по ускорению промышленного сотрудничества с европейскими партнерами и Украиной в отношении систем Patriot. Госдепартамент США 30 октября одобрил поставку Киеву 500 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot на сумму 2,1 миллиарда долларов, которая будет финансироваться Канадой, Германией, Норвегией и Евросоюзом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
сша
пентагон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, сша, пит хегсет, ес, нато, пентагон
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Пит Хегсет, ЕС, НАТО, Пентагон
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Пентагон затягивает выдачу Украине разрешения на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, несмотря на одобрение соответствующего соглашения министром обороны США Питом Хегсетом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, соглашение было передано на дополнительное рассмотрение заместителю главы Пентагона по закупкам Майклу Даффи. Причины такого решения неизвестны.
"Хегсет подписал соглашение, но оно было передано заместителю министра обороны по закупкам Майклу Даффи для дальнейшего рассмотрения", - говорится в публикации.
При этом представитель Пентагона заявил газете, что ведомство продолжает работу по ускорению промышленного сотрудничества с европейскими партнерами и Украиной в отношении систем Patriot.
Госдепартамент США 30 октября одобрил поставку Киеву 500 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot на сумму 2,1 миллиарда долларов, которая будет финансироваться Канадой, Германией, Норвегией и Евросоюзом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.