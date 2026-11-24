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FT: Пентагон затягивает выдачу Украине разрешения на производство ракет Patriot

FT: Пентагон затягивает выдачу Украине разрешения на производство ракет Patriot - 24.11.2026, ПРАЙМ

FT: Пентагон затягивает выдачу Украине разрешения на производство ракет Patriot

Пентагон затягивает выдачу Украине разрешения на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, несмотря на одобрение соответствующего соглашения... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:49+0300

2026-11-24T10:49+0300

2026-11-24T10:49+0300

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Пентагон затягивает выдачу Украине разрешения на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, несмотря на одобрение соответствующего соглашения министром обороны США Питом Хегсетом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, соглашение было передано на дополнительное рассмотрение заместителю главы Пентагона по закупкам Майклу Даффи. Причины такого решения неизвестны. "Хегсет подписал соглашение, но оно было передано заместителю министра обороны по закупкам Майклу Даффи для дальнейшего рассмотрения", - говорится в публикации. При этом представитель Пентагона заявил газете, что ведомство продолжает работу по ускорению промышленного сотрудничества с европейскими партнерами и Украиной в отношении систем Patriot. Госдепартамент США 30 октября одобрил поставку Киеву 500 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot на сумму 2,1 миллиарда долларов, которая будет финансироваться Канадой, Германией, Норвегией и Евросоюзом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, сша, пит хегсет, ес, нато, пентагон