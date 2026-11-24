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Атакованный беспилотниками в Финском заливе сухогруз отбуксировали в Петербург

Атакованный беспилотниками в Финском заливе сухогруз отбуксировали в Петербург - 24.11.2026, ПРАЙМ

Атакованный беспилотниками в Финском заливе сухогруз отбуксировали в Петербург

Сухогруз "Спарта II", атакованный БПЛА в Финском заливе, отбуксирован в порт Санкт-Петербург, сообщает Минтранс России. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:27+0300

2026-11-24T09:27+0300

2026-11-24T10:13+0300

россия

финский залив

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сухогруз "Спарта II", атакованный БПЛА в Финском заливе, отбуксирован в порт Санкт-Петербург, сообщает Минтранс России."Подвергшийся атаке беспилотников сухогруз "Спарта II" отбуксировали в порт Санкт-Петербург", - говорится в сообщении министерства.Там добавили, что ранее спасатели Морспасслужбы эвакуировали весь экипаж сухогруза на борт многофункционального аварийно-спасательного судна "Спасатель Карев".Как отметили в министерстве, буксировка сухогруза осуществлялась многофункциональным аварийно-спасательным судном "Мурман", подведомственной Минтрансу России Морспасслужбы. Уточняется, что с двух спасательных судов на протяжении всего перехода непрерывно охлаждали конструкции аварийного сухогруза, чтобы предотвратить повторное возгорание."Пограничная охрана Финляндии поблагодарила российских морских спасателей за проведенную операцию. В письме ведомства особо отмечен профессионализм экипажей судов "Мурман" и "Спасатель Карев" и их вклад в спасение людей", - добавили в Минтрансе.Уточняется, что на рейде порта Санкт-Петербург сухогруз встретила группировка судов со спасательной группой, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием."Сейчас первоочередной задачей спасателей является окончательное устранение угрозы повторного возгорания на борту сухогруза. После этого специалисты Морспасслужбы приступят к обследованию корпуса судна, включая водолазный осмотр, для выявления возможных повреждений и оценки его технического состояния. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - заключили в ведомстве.

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россия, финский залив, санкт-петербург