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Атакованный беспилотниками в Финском заливе сухогруз отбуксировали в Петербург
Атакованный беспилотниками в Финском заливе сухогруз отбуксировали в Петербург - 24.11.2026, ПРАЙМ
Атакованный беспилотниками в Финском заливе сухогруз отбуксировали в Петербург
Сухогруз "Спарта II", атакованный БПЛА в Финском заливе, отбуксирован в порт Санкт-Петербург, сообщает Минтранс России. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T09:27+0300
2026-11-24T09:27+0300
2026-11-24T10:13+0300
россия
финский залив
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сухогруз "Спарта II", атакованный БПЛА в Финском заливе, отбуксирован в порт Санкт-Петербург, сообщает Минтранс России."Подвергшийся атаке беспилотников сухогруз "Спарта II" отбуксировали в порт Санкт-Петербург", - говорится в сообщении министерства.Там добавили, что ранее спасатели Морспасслужбы эвакуировали весь экипаж сухогруза на борт многофункционального аварийно-спасательного судна "Спасатель Карев".Как отметили в министерстве, буксировка сухогруза осуществлялась многофункциональным аварийно-спасательным судном "Мурман", подведомственной Минтрансу России Морспасслужбы. Уточняется, что с двух спасательных судов на протяжении всего перехода непрерывно охлаждали конструкции аварийного сухогруза, чтобы предотвратить повторное возгорание."Пограничная охрана Финляндии поблагодарила российских морских спасателей за проведенную операцию. В письме ведомства особо отмечен профессионализм экипажей судов "Мурман" и "Спасатель Карев" и их вклад в спасение людей", - добавили в Минтрансе.Уточняется, что на рейде порта Санкт-Петербург сухогруз встретила группировка судов со спасательной группой, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием."Сейчас первоочередной задачей спасателей является окончательное устранение угрозы повторного возгорания на борту сухогруза. После этого специалисты Морспасслужбы приступят к обследованию корпуса судна, включая водолазный осмотр, для выявления возможных повреждений и оценки его технического состояния. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - заключили в ведомстве.
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россия, финский залив, санкт-петербург
РОССИЯ, Финский залив, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сухогруз "Спарта II", атакованный БПЛА в Финском заливе, отбуксирован в порт Санкт-Петербург, сообщает Минтранс России.
"Подвергшийся атаке беспилотников сухогруз "Спарта II" отбуксировали в порт Санкт-Петербург", - говорится в сообщении министерства.
Там добавили, что ранее спасатели Морспасслужбы эвакуировали весь экипаж сухогруза на борт многофункционального аварийно-спасательного судна "Спасатель Карев".
Как отметили в министерстве, буксировка сухогруза осуществлялась многофункциональным аварийно-спасательным судном "Мурман", подведомственной Минтрансу России Морспасслужбы. Уточняется, что с двух спасательных судов на протяжении всего перехода непрерывно охлаждали конструкции аварийного сухогруза, чтобы предотвратить повторное возгорание.
"Пограничная охрана Финляндии поблагодарила российских морских спасателей за проведенную операцию. В письме ведомства особо отмечен профессионализм экипажей судов "Мурман" и "Спасатель Карев" и их вклад в спасение людей", - добавили в Минтрансе.
Уточняется, что на рейде порта Санкт-Петербург сухогруз встретила группировка судов со спасательной группой, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием.
"Сейчас первоочередной задачей спасателей является окончательное устранение угрозы повторного возгорания на борту сухогруза. После этого специалисты Морспасслужбы приступят к обследованию корпуса судна, включая водолазный осмотр, для выявления возможных повреждений и оценки его технического состояния. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - заключили в ведомстве.