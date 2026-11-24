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На строительство метро в Петербурге направили дополнительные 10 млрд рублей

На строительство метро в Петербурге направили дополнительные 10 млрд рублей - 24.11.2026, ПРАЙМ

На строительство метро в Петербурге направили дополнительные 10 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Дополнительные 10 миллиардов рублей направлены на строительство метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:52+0300

2026-11-24T14:52+0300

2026-11-24T14:52+0300

санкт-петербург

петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Дополнительные 10 миллиардов рублей направлены на строительство метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее в ноябре предложил дополнительно направить в 2026 году 10 миллиардов рублей на финансирование строительства метро, сообщала пресс-служба. Беглов подписал закон о внесении изменений в бюджет города на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов - доходы городского бюджета увеличены в общей сложности на 27,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба во вторник. "Дополнительное финансирование направлено, в том числе, на развитие городской инфраструктуры: на строительство двух участков метрополитена – 10 миллиардов рублей (от станции "Улица Савушкина" до станции "Зоопарк" Невско-Василеостровской линии и от станции "Путиловская" до станции "Каретная" Красносельско-Калининской линии)", - говорится в сообщении. Также на строительство второй нитки Главного канализационного коллектора северной части Петербурга направлено 6 миллиардов рублей, на строительство транспортной развязки Широтной магистрали скоростного движения на пересечении с улицей Коммуны – 2,4 миллиарда рублей. "Дополнительные доходы позволили нам направить средства на социальную поддержку жителей и развитие города – метро, коммунальную и транспортную инфраструктуру", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

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санкт-петербург, петербург, александр беглов