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Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них

Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них - 24.11.2026, ПРАЙМ

Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них

Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них, так как за находкой никто не обратился, сообщила руководитель объединенной... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:02+0300

2026-11-24T16:02+0300

2026-11-24T16:02+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - ПРАЙМ. Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них, так как за находкой никто не обратился, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Владимир подал иск к УМВД России по Невскому району о признании права собственности на находку… Невский районный суд Санкт-Петербурга признал за Владимиром право собственности на найденные 30.11.2025 денежные средства в размере 2 миллионов рублей", - написала она в своем Telegram-канале. По словам главы пресс-службы, 30 ноября 2025 года Владимир нашел в парке 2 миллиона рублей в сумке. Он обратился в полицию. В конце марта 2026 года он получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, согласно которому установить фактического владельца денежных средств не представилось возможным. Тогда он подал в УМВД заявление о признании права собственности на находку и 15 мая 2026 года получил ответ с отказом. Петербуржец решил обратиться с иском в суд. "Довод ответчика о нарушении истцом требований статьи 227 ГК РФ (несение ответственности за найденные вещи - ред.) суд не принимает, поскольку обязанность нашедшего вещь истцом была исполнена, как это установлено выше, истец сообщил о находке в органы полиции, доказательств сокрытия находки или попытки ее утаить в материалах дела не имеется", - указал суд.

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бизнес, общество , санкт-петербург, умвд, мвд