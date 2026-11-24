https://1prime.ru/20261124/peterburg-875501521.html
Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них
Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них - 24.11.2026, ПРАЙМ
Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них
Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них, так как за находкой никто не обратился, сообщила руководитель объединенной... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T16:02+0300
2026-11-24T16:02+0300
2026-11-24T16:02+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
умвд
мвд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875501521.jpg?1795525324
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - ПРАЙМ. Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них, так как за находкой никто не обратился, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Владимир подал иск к УМВД России по Невскому району о признании права собственности на находку… Невский районный суд Санкт-Петербурга признал за Владимиром право собственности на найденные 30.11.2025 денежные средства в размере 2 миллионов рублей", - написала она в своем Telegram-канале. По словам главы пресс-службы, 30 ноября 2025 года Владимир нашел в парке 2 миллиона рублей в сумке. Он обратился в полицию. В конце марта 2026 года он получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, согласно которому установить фактического владельца денежных средств не представилось возможным. Тогда он подал в УМВД заявление о признании права собственности на находку и 15 мая 2026 года получил ответ с отказом. Петербуржец решил обратиться с иском в суд. "Довод ответчика о нарушении истцом требований статьи 227 ГК РФ (несение ответственности за найденные вещи - ред.) суд не принимает, поскольку обязанность нашедшего вещь истцом была исполнена, как это установлено выше, истец сообщил о находке в органы полиции, доказательств сокрытия находки или попытки ее утаить в материалах дела не имеется", - указал суд.
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , санкт-петербург, умвд, мвд
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УМВД, МВД
Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них
Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - ПРАЙМ. Петербуржец нашел в парке 2 миллиона рублей и через суд признал право на них, так как за находкой никто не обратился, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Владимир подал иск к УМВД
России по Невскому району о признании права собственности на находку… Невский районный суд Санкт-Петербурга
признал за Владимиром право собственности на найденные 30.11.2025 денежные средства в размере 2 миллионов рублей", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам главы пресс-службы, 30 ноября 2025 года Владимир нашел в парке 2 миллиона рублей в сумке. Он обратился в полицию. В конце марта 2026 года он получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, согласно которому установить фактического владельца денежных средств не представилось возможным. Тогда он подал в УМВД заявление о признании права собственности на находку и 15 мая 2026 года получил ответ с отказом. Петербуржец решил обратиться с иском в суд.
"Довод ответчика о нарушении истцом требований статьи 227 ГК РФ (несение ответственности за найденные вещи - ред.) суд не принимает, поскольку обязанность нашедшего вещь истцом была исполнена, как это установлено выше, истец сообщил о находке в органы полиции, доказательств сокрытия находки или попытки ее утаить в материалах дела не имеется", - указал суд.