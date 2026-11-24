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Petrobras покупает 42% производителя кукурузного этанола Neomille

Petrobras покупает 42% производителя кукурузного этанола Neomille - 24.11.2026, ПРАЙМ

Petrobras покупает 42% производителя кукурузного этанола Neomille

Бразильская нефтегазовая компания Petrobras с покупкой 42% производителя кукурузного этанола Neomille, входящего в группу CerradinhoBio, возвращается на рынок... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T02:43+0300

2026-11-24T02:43+0300

2026-11-24T02:43+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 ноя - ПРАЙМ. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras с покупкой 42% производителя кукурузного этанола Neomille, входящего в группу CerradinhoBio, возвращается на рынок этанола и низкоуглеродного топлива, сообщила компания. "Petrobras информирует о заключении соглашения о приобретении 42% акций Neomille S.A., компании по производству кукурузного этанола группы CerradinhoBio", - говорится в сообщении компании для инвесторов. Общая стоимость сделки составит 2,8 миллиарда реалов, или 468 миллиона долларов США. Эта сумма включает вложение 1,8 миллиарда реалов (около 301 миллиона долларов) непосредственно в Neomille путем приобретения новых акций. Оставшаяся сумма приходится на покупку акций у действующих владельцев и условную выплату до 397 миллионов реалов (около 66 миллионов долларов). Приобретение позволит Petrobras вернуться на рынок производства этанола и расширить присутствие в сегменте низкоуглеродной энергетики. Компания рассчитывает на синергию с другими направлениями бизнеса, в частности с проектами производства устойчивого авиационного топлива (SAF). Этанол может в будущем использоваться в качестве сырья для производства SAF по технологии Alcohol-to-Jet (ATJ), а кукурузное масло, являющееся побочным продуктом производства, - по технологии HEFA, предусматривающей переработку масел и жиров. Petrobras также рассчитывает на интеграцию производства с логистической инфраструктурой. Компания 12 ноября объявила о приобретении 100% оператора трубопроводной системы Logum, предназначенной для транспортировки этанола. По мнению компании, объединение производственных и логистических активов позволит повысить эффективность поставок и расширить возможности реализации продукции. Neomille является третьим крупнейшим производителем кукурузного этанола в Бразилии. Компания располагает двумя заводами в штатах Гояс и Мату-Гросу-ду-Сул, совокупная мощность которых составляет около 800 миллионов литров этанола в год. Планируется увеличить ее до 1,5 миллиарда литров к 2028 году. Помимо этанола, Neomille производит побочную продукцию, в том числе DDG - сухие дистилляционные остатки, используемые в качестве кормов для животных, и кукурузное масло.

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бизнес, сша, бразилия, petrobras