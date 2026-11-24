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На реализацию победивших в ПФКИ культурных проектов выделят 4,6 миллиарда рублей

На реализацию победивших в ПФКИ культурных проектов выделят 4,6 миллиарда рублей - 24.11.2026, ПРАЙМ

На реализацию победивших в ПФКИ культурных проектов выделят 4,6 миллиарда рублей

Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) утвердил список победителей первого конкурса 2027 года, которым будет предоставлено... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T08:59+0300

2026-11-24T08:59+0300

2026-11-24T09:00+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) утвердил список победителей первого конкурса 2027 года, которым будет предоставлено около 4,6 миллиарда рублей на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "По итогам независимой экспертизы ПФКИ будут поддержаны 732 проекта из 86 регионов на общую сумму 4,581 миллиарда рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь свыше 6,032 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Так, по результатам конкурса наибольшее количество победивших проектов поданы от некоммерческих организаций - 422 (57,7%), команды муниципальных учреждений являются авторами 157 (21,4%) проектов-победителей, индивидуальные предприниматели - 81 (11,1%), коммерческие организации - 72 (9,8%). Наибольшее количество проектов победило в тематических направлениях "Культурный код" (294 проекта), "Место силы" (139 проектов), "Единство с судьбой России" (95 проектов). Среди победителей конкурса - инициативы, направленные на сохранение исторической памяти, развитие народных промыслов, поддержку современного искусства и культурное развитие регионов. "Уровень софинансирования в 132% свидетельствует о качественном изменении подхода к реализации культурных проектов. Сегодня творческие команды приходят на конкурс не просто с интересными идеями, но и с пониманием того, как обеспечить их устойчивость, объединить вокруг них партнеров и привлечь дополнительные ресурсы. Это говорит о доверии к творческим инициативам со стороны бизнеса, общественных организаций, учреждений культуры и жителей страны", - приводятся слова генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова. По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Белгородская область, Удмуртская Республика, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Московская области, Республика Башкортостан и Ульяновская область.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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