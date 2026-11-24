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Более 40% россиян не готовы передавать ИИ финансовые функции, показал опрос

Более 40% россиян не готовы передавать ИИ финансовые функции, показал опрос - 24.11.2026, ПРАЙМ

Более 40% россиян не готовы передавать ИИ финансовые функции, показал опрос

Почти половина (45%) россиян не готовы передавать искусственному интеллекту финансовые функции, 15% готовы использовать ИИ для расходов, накоплений и... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:34+0300

2026-11-24T11:34+0300

2026-11-24T11:36+0300

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искусственный интеллект

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Почти половина (45%) россиян не готовы передавать искусственному интеллекту финансовые функции, 15% готовы использовать ИИ для расходов, накоплений и планирования личного бюджета, следует из доклада "Будущее денег: ИИ в личных финансах" аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. "Россияне готовы использовать ИИ в личных финансах по-разному… Самый крупный сегмент - "минимальная готовность" (45%): его представители не готовы передавать ИИ финансовые функции. Еще 22% относятся к сегменту "объяснение и ориентирование" и воспринимают ИИ прежде всего как источник разъяснений и "второго мнения", - говорится в тексте доклада. Согласно исследованию АЦ ВЦИОМ, 15% граждан готовы использовать ИИ для задач личного бюджета - расходов, накоплений и планирования. Для 8% опрошенных основная роль искусственного интеллекта связана с проверкой решений и рекомендаций. "Еще 7% готовы к многофункциональному консультированию, и лишь 4% составляют сегмент широкой готовности вплоть до полной передачи ИИ отдельных полномочий", - добавляется в докладе. Как отметили авторы доклада, российское общество пока склоняется к осторожной стратегии использования ИИ в личных финансах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, вциом, ии, россия, искусственный интеллект