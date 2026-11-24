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Пользователи Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе
Пользователи Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе - 24.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе
Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T15:10+0300
2026-11-24T15:10+0300
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технологии
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сша
германия
великобритания
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downdetector
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать в районе 14.32 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - 10,6 тысячи.
Также о неполадках сообщили пользователи из Германии (6,1 тысячи), Великобритании (4,6 тысячи), Нидерландов (2,7 тысячи), Италии (1,9 тысячи), а также Канады, Франции, Бразилии, Испании, Австралии и других стран.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы с авторизацией, а также работой приложения.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает 788 миллионов пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков. Подписка Spotify Premium объединяет 306 миллионов пользователей на 184 рынках.
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технологии, бизнес, сша, германия, великобритания, spotify, downdetector
Технологии, Бизнес, США, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Spotify, Downdetector
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать в районе 14.32 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - 10,6 тысячи.
Также о неполадках сообщили пользователи из Германии (6,1 тысячи), Великобритании (4,6 тысячи), Нидерландов (2,7 тысячи), Италии (1,9 тысячи), а также Канады, Франции, Бразилии, Испании, Австралии и других стран.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы с авторизацией, а также работой приложения.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает 788 миллионов пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков. Подписка Spotify Premium объединяет 306 миллионов пользователей на 184 рынках.