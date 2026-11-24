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Посол рассказал об интересе Африки к российским технологиям
Посол рассказал об интересе Африки к российским технологиям - 24.11.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал об интересе Африки к российским технологиям
Африканские партнеры проявляют предметный интерес к российским технологиям и оборудованию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Претории Роман Амбаров. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T11:04+0300
2026-11-24T11:04+0300
2026-11-24T11:04+0300
россия
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Африканские партнеры проявляют предметный интерес к российским технологиям и оборудованию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Претории Роман Амбаров.
Как рассказал дипломат, в ходе Африканской энергетической недели, которая прошла 12-16 октября в Кейптауне, Российский экспортный центр организовал стенд и бизнес-миссию "Сделано в России".
В мероприятии приняли участие 11 отечественных компаний, "продемонстрировавших современные решения для нефтегазового комплекса, электроэнергетики и промышленности", отметил он.
"Лично убедился, что наша экспозиция пользовалась заметным вниманием, причем африканские партнеры проявляли не просто профессиональное любопытство, а вполне предметную заинтересованность в российских технологиях, оборудовании и возможностях совместной реализации проектов", - сказал Амбаров в интервью агентству.
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россия
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Африканские партнеры проявляют предметный интерес к российским технологиям и оборудованию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Претории Роман Амбаров.
Как рассказал дипломат, в ходе Африканской энергетической недели, которая прошла 12-16 октября в Кейптауне, Российский экспортный центр организовал стенд и бизнес-миссию "Сделано в России".
В мероприятии приняли участие 11 отечественных компаний, "продемонстрировавших современные решения для нефтегазового комплекса, электроэнергетики и промышленности", отметил он.
"Лично убедился, что наша экспозиция пользовалась заметным вниманием, причем африканские партнеры проявляли не просто профессиональное любопытство, а вполне предметную заинтересованность в российских технологиях, оборудовании и возможностях совместной реализации проектов", - сказал Амбаров в интервью агентству.