https://1prime.ru/20261124/povrezhdenija-875511431.html

В Курской области устранили повреждения на электросетях после снегопада

В Курской области устранили повреждения на электросетях после снегопада - 24.11.2026, ПРАЙМ

В Курской области устранили повреждения на электросетях после снегопада

Большинство повреждений на электросетях в Курской области, где в результате снегопада и порывистого ветра около 10 тысяч человек остались без электричества, на... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T20:59+0300

2026-11-24T20:59+0300

2026-11-24T20:59+0300

россия

александр хинштейн

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875511431.jpg?1795543183

КУРСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Большинство повреждений на электросетях в Курской области, где в результате снегопада и порывистого ветра около 10 тысяч человек остались без электричества, на данный момент устранены, сообщил глава региона Александр Хинштейн. Хинштейн сообщил, что почти 10 тысяч человек и восемь социальных объектов остались без электричества в результате снегопада и порывистого ветра в нескольких муниципалитетах региона. По его словам, повреждения на линиях произошли в Фатежском, Золотухинском, Щигровском, Советском, Касторенском, Горшеченском, Курском, Курчатовском, Тимском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах. "Было обесточено 10 линий и 120 трансформаторных подстанций. В течение дня ремонтные бригады устраняли повреждения. На данный момент электричество восстановлено в большинстве муниципалитетов", - добавил он. Глава региона уточнил, что без света остаются около 870 человек в Курском районе и почти 950 - в Обоянском. "Работы продолжаются. Благодарю наших энергетиков за оперативность. Задача - восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки", - сообщил Хинштейн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр хинштейн