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В Курской области устранили повреждения на электросетях после снегопада
В Курской области устранили повреждения на электросетях после снегопада - 24.11.2026, ПРАЙМ
В Курской области устранили повреждения на электросетях после снегопада
Большинство повреждений на электросетях в Курской области, где в результате снегопада и порывистого ветра около 10 тысяч человек остались без электричества, на... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T20:59+0300
2026-11-24T20:59+0300
2026-11-24T20:59+0300
россия
александр хинштейн
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КУРСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Большинство повреждений на электросетях в Курской области, где в результате снегопада и порывистого ветра около 10 тысяч человек остались без электричества, на данный момент устранены, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил, что почти 10 тысяч человек и восемь социальных объектов остались без электричества в результате снегопада и порывистого ветра в нескольких муниципалитетах региона. По его словам, повреждения на линиях произошли в Фатежском, Золотухинском, Щигровском, Советском, Касторенском, Горшеченском, Курском, Курчатовском, Тимском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах.
"Было обесточено 10 линий и 120 трансформаторных подстанций. В течение дня ремонтные бригады устраняли повреждения. На данный момент электричество восстановлено в большинстве муниципалитетов", - добавил он.
Глава региона уточнил, что без света остаются около 870 человек в Курском районе и почти 950 - в Обоянском.
"Работы продолжаются. Благодарю наших энергетиков за оперативность. Задача - восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки", - сообщил Хинштейн.
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россия, александр хинштейн
РОССИЯ, Александр Хинштейн
КУРСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Большинство повреждений на электросетях в Курской области, где в результате снегопада и порывистого ветра около 10 тысяч человек остались без электричества, на данный момент устранены, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил, что почти 10 тысяч человек и восемь социальных объектов остались без электричества в результате снегопада и порывистого ветра в нескольких муниципалитетах региона. По его словам, повреждения на линиях произошли в Фатежском, Золотухинском, Щигровском, Советском, Касторенском, Горшеченском, Курском, Курчатовском, Тимском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах.
"Было обесточено 10 линий и 120 трансформаторных подстанций. В течение дня ремонтные бригады устраняли повреждения. На данный момент электричество восстановлено в большинстве муниципалитетов", - добавил он.
Глава региона уточнил, что без света остаются около 870 человек в Курском районе и почти 950 - в Обоянском.
"Работы продолжаются. Благодарю наших энергетиков за оперативность. Задача - восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки", - сообщил Хинштейн.