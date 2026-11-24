https://1prime.ru/20261124/pravitelstvo-875486727.html

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 25 ноября по 1 декабря

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 25 ноября по 1 декабря - 24.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 25 ноября по 1 декабря

Банк России ожидает, что правительство за период с 25 ноября по 1 декабря абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:13+0300

2026-11-24T11:13+0300

2026-11-24T11:15+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 25 ноября по 1 декабря абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 18 по 24 ноября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало банковскую ликвидность на те же 22 миллиарда. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 242 миллиарда рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Центробанка понизит ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов. Одновременно Центробанк оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 6,504 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 6,2 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

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