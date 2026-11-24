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Правительство Саудовской Аравии утвердило проект бюджета на 2027 год

Правительство Саудовской Аравии утвердило проект бюджета на 2027 год - 24.11.2026, ПРАЙМ

Правительство Саудовской Аравии утвердило проект бюджета на 2027 год

Правительство Саудовской Аравии во вторник утвердило проект государственного бюджета на 2027 год с дефицитом в размере 3,6% ВВП, что меньше прогноза на этот... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T23:49+0300

2026-11-24T23:49+0300

2026-11-24T23:49+0300

мировая экономика

саудовская аравия

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ДОХА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство Саудовской Аравии во вторник утвердило проект государственного бюджета на 2027 год с дефицитом в размере 3,6% ВВП, что меньше прогноза на этот год, приводит текст документа Саудовское агентство новостей SPA. Согласно проекту бюджета, расходы королевства в следующем году "составят 1,392 триллиона саудовских риалов (371,2 миллиарда долларов), а доходы — 1,202 триллиона саудовских риалов (320,4 миллиарда долларов)". Таким образом, проект бюджета предусматривает дефицит в размере 190,56 миллиарда саудовских риалов (50,8 миллиарда долларов), что равно 3,6% валового внутреннего продукта (ВВП). В 2026 году этот показатель, по предварительным оценкам, составит 245 миллиарда саудовских риалов, или 4,9% ВВП. Как ожидается, к концу 2027 года объем государственного долга достигнет 1,923 миллиарда риалов, или 35,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), что станет наивысшим показателем за истории страны. В 2025 году он составлял 1,457 миллиарда риалов (31,6% ВВП), а в 2026 году ожидается на уровне 34,5% ВВП. Саудовское правительство, принимая документ, заявило, что по-прежнему считает приоритетом реализацию проектов развития и диверсификацию экономики.

саудовская аравия

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мировая экономика, саудовская аравия