https://1prime.ru/20261124/premer-875501340.html

Премьер Эстонии оценил убытки от закрытия границы с РФ в 500–600 тысяч евро

Премьер Эстонии оценил убытки от закрытия границы с РФ в 500–600 тысяч евро - 24.11.2026, ПРАЙМ

Премьер Эстонии оценил убытки от закрытия границы с РФ в 500–600 тысяч евро

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал оценил убытки приграничных районов республики после закрытия границ с Россией в 500-600 тысяч евро в год, сообщает... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:53+0300

2026-11-24T15:53+0300

2026-11-24T16:04+0300

бизнес

мировая экономика

эстония

мид

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875501340.jpg?1795525478

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал оценил убытки приграничных районов республики после закрытия границ с Россией в 500-600 тысяч евро в год, сообщает телерадиокомпания ERR. Правительство Эстонии в пятницу приняло решение о приостановке пересечения сухопутной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря. Закрыты будут все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. В качестве причины закрытия границы в МИД республики ранее назвали попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию. По словам Михала, через две недели министр по делам регионов Эстонии Хендрик Йоханнес Террас должен представить правительству пакет мер компенсаций для юго-востока республики и уезда Ида-Вирумаа в связи с предполагаемым ущербом от закрытия границы с Россией. По первоначальной оценке Терраса, речь шла нескольких миллионах евро, однако, как сообщил Михал, точная сумма будет зависеть от того, какие меры понадобятся. "Сумма может показаться небольшой, но мы относимся к вопросу серьезно. По предварительным оценкам самоуправлений, они могут недополучить от 500 до 600 тысяч евро в год", - сказал Михал в интервью телерадиокомпании. Ранее мэр Нарвы Яан Тоотс сообщил, что туристический бизнес и общественное питание в приграничной Нарве могут потерять до 20% доходов из-за закрытия границы с Россией. По мнению доктора экономических наук и профессора Любови Ларченко, сотни человек в приграничных эстонских регионах, занятых в торговле, гостиницах и логистике, окажутся под угрозой сокращения. По ее словам, макроэкономически сама Эстония закрытие границы переживет, поскольку доля торговли с РФ в ее ВВП составляет около 1,7%, однако для местных бюджетов Ида-Вирумаа и Нарвы выпадение доходов станет ощутимым и потребует дополнительных субсидий от государства.

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, эстония, мид