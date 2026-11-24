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Прибыль банковского сектора России в 2026 году будет рекордной, заявил Шохин

Прибыль банковского сектора России в 2026 году будет рекордной, заявил Шохин - 24.11.2026, ПРАЙМ

Прибыль банковского сектора России в 2026 году будет рекордной, заявил Шохин

Прибыль банковского сектора России в этом году будет рекордной и выйдет на 4 триллиона рублей, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:19+0300

2026-11-24T11:19+0300

2026-11-24T11:25+0300

финансы

банки

александр шохин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Прибыль банковского сектора России в этом году будет рекордной и выйдет на 4 триллиона рублей, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. "Прибыль банковского сектора растет. В этом году она будет, наверное, рекордной, на 4 триллиона точно выйдет, наверное, поскольку уже 3,3 триллиона у нас уже за восемь месяцев, и это намного - более чем на треть - больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Шохин, выступая на пленарной сессии Международного форума Финансового университета. Чистая прибыль российских банков в 2025 году сократилась впервые за три года - до 3,5 триллиона рублей против 3,8 триллиона рублей в 2024 году. На прошлой неделе Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году до 4,5-4,9 триллиона рублей с сентябрьского прогноза в 3,9-4,4 триллиона рублей.

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финансы, банки, александр шохин