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Чистая прибыль Xiaomi упала втрое

Чистая прибыль Xiaomi упала втрое - 24.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Xiaomi упала втрое

Чистая прибыль китайской Xiaomi в прошлом квартале упала втрое в годовом выражении - до 3,876 миллиарда юаней (около 579 миллионов долларов), следует из отчета... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:49+0300

2026-11-24T14:49+0300

2026-11-24T14:49+0300

бизнес

гонконг

xiaomi

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль китайской Xiaomi в прошлом квартале упала втрое в годовом выражении - до 3,876 миллиарда юаней (около 579 миллионов долларов), следует из отчета компании. Скорректированная чистая прибыль за июль-сентябрь составила 4,884 миллиарда юаней, или 729 миллионов долларов, сократившись в 1,6 раза. Этот показатель оказался ниже прогноза аналитиков, ожидавших 5,2 миллиарда юаней. Квартальная выручка составила 107,239 миллиарда юаней, или 16 миллиарда долларов, снизившись за год на 5,2%. Выручка от продаж смартфонов составила 45,579 миллиарда юаней, или 6,8 миллиарда долларов, снизившись на 0,8% в годовом выражении. Глобальные поставки смартфонов Xiaomi сократились на 29,1% - до 30,7 миллиона устройств. На торгах в Гонконге акции Xiaomi по итогам дня подешевели на 3,7%, закрывшись на отметке 26,5 гонконгского доллара. Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов, планшетов и электромобилей. Работает более чем на ста рынках.

гонконг

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бизнес, гонконг, xiaomi