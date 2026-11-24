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Бизнес в Приднестровье останавливает работу из-за двойного налогообложения

Бизнес в Приднестровье останавливает работу из-за двойного налогообложения - 24.11.2026, ПРАЙМ

Бизнес в Приднестровье останавливает работу из-за двойного налогообложения

Молдавия своими решениями поставила приднестровский бизнес в условия двойного налогообложения, что приводит к его остановке, заявил в интервью РИА Новости глава | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:48+0300

2026-11-24T10:48+0300

2026-11-24T10:48+0300

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ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – ПРАЙМ. Молдавия своими решениями поставила приднестровский бизнес в условия двойного налогообложения, что приводит к его остановке, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. В августе молдавский премьер Василий Тофан заявил, что правительство Молдавии одобрило постановление по поэтапному введению с 1 сентября НДС и акцизов на ряд категорий товаров, ввозимых из Приднестровья. Позднее молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь заявил, что подрыв экономической базы Приднестровья якобы ускорит реинтеграцию. "Молдова своими решениями поставила приднестровских участников внешнеэкономической деятельности в условия двойного налогообложения. Но чего этим добились? Того, что бизнес останавливается", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что если бизнес не работает, то выплат Молдавия априори не получит. "Я напомню о недавнем высказывании переговорщика со стороны Молдовы, господина Киверя, который прямо заявил, возможно, сам того не желая, проговорился, что их истинная цель – разрушить экономику Приднестровья. Вот это похоже на правду. И введение для приднестровских предпринимателей двойного налогообложения – явное тому подтверждение", - отметил Красносельский. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставлявшиеся приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.

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россия, газ, приднестровье, молдавия, бизнес