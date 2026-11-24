https://1prime.ru/20261124/primore-875475488.html

В Приморье рассказали о наказании за поиск новой работы

В Приморье рассказали о наказании за поиск новой работы - 24.11.2026, ПРАЙМ

В Приморье рассказали о наказании за поиск новой работы

Сотрудника можно привлечь к дисциплинарной ответственности, если он подыскивает себе другие вакансии в рабочее время, при повторном нарушении его могут уволить, | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T03:20+0300

2026-11-24T03:20+0300

2026-11-24T03:20+0300

общество

бизнес

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - ПРАЙМ. Сотрудника можно привлечь к дисциплинарной ответственности, если он подыскивает себе другие вакансии в рабочее время, при повторном нарушении его могут уволить, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова. "Если сотрудник решил сменить вид деятельности, коллектив, компанию, в которой работает, он имеет на это законное право. Одно это обстоятельство не является основанием для увольнения по инициативе работодателя. Но если поиском новой работы сотрудник занимается в рабочее время на рабочем месте, в этом случае работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, а при повторном нарушении - уволить", - сказала Котлярова. По ее словам, в этом случае действует статья 91 ТК РФ, в которой указано, что в течение рабочего времени сотрудник должен исполнять свои трудовые обязанности. "Если работник отсутствует на рабочем месте более 4 часов без уважительной причины, например, проходит собеседования в рабочее время, то его могут уволить за прогул в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ", - уточнила собеседница агентства. Она отметила, что работодатель не вправе принуждать сотрудника остаться, но поговорить о причинах поиска новой работы стоит. Есть сотрудники, от решений и работы которых напрямую зависит развитие компании, и работодателю стоит приложить усилия, чтобы их удержать: как вариант, найти компромисс и продолжить совместную работу. Котлярова добавила, что поиск новой работы сотрудником должен проходить корректно, не в рабочее время и не на текущем рабочем месте, например, в дни отгулов. "Чтобы избежать рисков увольнения во время поиска другой работы, рекомендуется уведомить работодателя о возможном увольнении. Тогда он также начнет поиск кандидата на вакантное место", - сказала собеседница.

приморский край

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общество , бизнес, приморский край