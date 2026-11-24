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Продажи новых китайских легковушек в ЕС подскочили в октябре

Продажи новых китайских легковушек в ЕС подскочили в октябре - 24.11.2026, ПРАЙМ

Продажи новых китайских легковушек в ЕС подскочили в октябре

Продажи новых легковых автомобилей китайских компаний в странах Евросоюза подскочили в октябре в годовом натуральном выражении, тогда как продажи местных... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:39+0300

2026-11-24T09:39+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей китайских компаний в странах Евросоюза подскочили в октябре в годовом натуральном выражении, тогда как продажи местных компаний продемонстрировали снижение, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Согласно приведенным данным, продажи Geely Group в октябре выросли на 17,9%, BYD - на 128,1%, SAIC Motor - на 25,6%, Chery Automobile - на 184,7%, Leapmotor - на 279,3%, XPeng - на 171%. Вместе в тем приведенные компании заняли 13,1% рынка по сравнению с 7,8% годом ранее, общие продажи выросли на 73,4% к октябрю прошлого года, до 123 502 машин, следует из релиза ACEA. В то же время местные компании в основном продемонстрировали снижение продаж в октябре: Volkswagen Group - на 9% в годовом выражении, Stellantis - на 7%, Renault Group - на 8,5%; продажи BMW Group при этом выросли на 4,1%, Mercedes-Benz - снизились на 1,5%. Доля рынка этих пяти европейских компаний снизилась в октябре до 62% с 68,1% годом ранее, продажи суммарно сократились до 582 670 машин, или на 6,5% за год, следует из данных ACEA. В то же время продажи Tesla в ЕС в октябре выросли на 83,5%, до 10 166 машин. Суммарно в октябре продажи новых автомобилей в ЕС выросли на 2,6%, до 939 447 машин. На крупнейших рынках в октябре наблюдался рост: во Франции показатель вырос на 7%, в Италии - на 5%, в Испании - на 1,8%, в Германии - на 1,7%.

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бизнес, мировая экономика, франция, италия, испания, ес, acea, byd, renault duster, bmw x5