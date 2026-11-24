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Производство оливкового масла в мире вырастет на 6%

Производство оливкового масла в мире вырастет на 6% - 24.11.2026, ПРАЙМ

Производство оливкового масла в мире вырастет на 6%

Производство оливкового масла в мире в текущем сельскохозяйственном году вырастет на 6% по отношению к предыдущему сезону - до 3,7 миллион тонн, следует из... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:06+0300

2026-11-24T14:06+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Производство оливкового масла в мире в текущем сельскохозяйственном году вырастет на 6% по отношению к предыдущему сезону - до 3,7 миллион тонн, следует из прогноза Международного оливкового совета International Olive Council (IOC). "Мировое производство оливкового масла, как ожидается, достигнет примерно 3,74 миллиона тонн, что на 6,4% больше, чем в 2025/26 году", - говорится в релизе организации. При этом прогноз IOC совпадает с ожиданиями Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО), которая ранее в ноябре такой будущий показатель рекордным. IOC также отмечает, что прогнозы указывают на стабильное мировое потребление, значительное пополнение мировых запасов, а ожидаемое восстановление производства подчеркивает структурную особенность международного рынка оливкового масла - показатель производства продолжает значительно колебаться от года к году, что влияет на баланс между предложением, спросом и запасами. Организация прогнозирует, что на Евросоюз придется около 64% общего производства в будущем сезоне - почти 2,4 миллиона тонн. А лидером по производству оливкового масла в мире по-прежнему остается Испания, на которую, согласно ожиданиям, придется 1,6 миллиона тонн. В число ведущих производителей также входят Греция и Италия, и, не из Евросоюза, Турция и Тунис. Потребление же оливкового масла в мире вырастет, но незначительно - на 0,8%, до 3,42 миллиона тонн. В ЕС показатель увеличится на 6,6%, в других странах-членах IOC - на 3,6%, а в странах, не входящих в организацию, потребление оливкового масла сократится на 8,3%. Испания и Италия останутся крупнейшими потребительскими рынкам Евросоюза. Также мировой импорт оливкового масла в следующем сезоне, по прогнозу, составит 1,152 миллиона тонн, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. США останутся крупнейшим мировым рынком импорта продукции, на них придется около 35% закупок.

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бизнес, испания, италия, греция, мок, ес, оон