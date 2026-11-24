https://1prime.ru/20261124/putin-875494811.html

Песков: Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ

Песков: Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ - 24.11.2026, ПРАЙМ

Песков: Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ

Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которую ежегодно проводит Сбер, сообщил... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:03+0300

2026-11-24T14:03+0300

2026-11-24T14:11+0300

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875494811.jpg?1795518677

МИНСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которую ежегодно проводит Сбер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, президент примет (участие) традиционно, он каждый год участвует, и это произойдет и в этот раз. В этот раз это будет еще более интересное мероприятие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно принимает участие в этих конференциях Сбера. В прошлом году, в частности, были затронуты темы развития экспорта отечественных технологий искусственного интеллекта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, владимир путин