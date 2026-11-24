https://1prime.ru/20261124/putin-875494811.html
Песков: Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ
Песков: Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ - 24.11.2026, ПРАЙМ
Песков: Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ
Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которую ежегодно проводит Сбер, сообщил... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:03+0300
2026-11-24T14:03+0300
2026-11-24T14:11+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МИНСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которую ежегодно проводит Сбер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, президент примет (участие) традиционно, он каждый год участвует, и это произойдет и в этот раз. В этот раз это будет еще более интересное мероприятие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно принимает участие в этих конференциях Сбера. В прошлом году, в частности, были затронуты темы развития экспорта отечественных технологий искусственного интеллекта.
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россия, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ
Песков: Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ
МИНСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которую ежегодно проводит Сбер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, президент примет (участие) традиционно, он каждый год участвует, и это произойдет и в этот раз. В этот раз это будет еще более интересное мероприятие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет в Москве
26-28 ноября. Путин
традиционно принимает участие в этих конференциях Сбера. В прошлом году, в частности, были затронуты темы развития экспорта отечественных технологий искусственного интеллекта.