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Путин исключил из списка банков с запретом на сделки с акциями Ситибанк и "Еком Банк"

Путин исключил из списка банков с запретом на сделки с акциями Ситибанк и "Еком Банк" - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин исключил из списка банков с запретом на сделки с акциями Ситибанк и "Еком Банк"

Президент России Владимир Путин после завершения реорганизации Ситибанк и "Еком Банк" исключил их из перечня российских кредитных организаций, в отношении... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:41+0300

2026-11-24T16:41+0300

2026-11-24T16:41+0300

финансы

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после завершения реорганизации Ситибанк и "Еком Банк" исключил их из перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями, составляющими их уставные капиталы. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале официального опубликования правовых актов. "Признать утратившим силу пункт 34 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента Российской Федерации от 26 октября 2022 г. Nº 357-рп", - говорится в документе. "Признать утратившим силу пункт 7 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента Российской Федерации от 26 октября 2022 г. Nº 357-рп", - говорится в другом документе. В октябре 2022 года Путин своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, с акциями и долями в уставном капитале которых запрещены сделки без спецразрешения. Согласно вышеупомянутому перечню, под пунктом 7 значится АО "Ситибанк", под пунктом 34 - ООО "Еком банк". В феврале 2023 года Путин подписал распоряжение о реорганизации ООО "Еком Банк" в форме присоединения к нему "Озон банка". В ноябре прошлого года президент разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, который после сделки был переименован в "РенКап Банк". Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный. Портфель потребительских кредитов Ситибанк продал банку "Уралсиб" в конце 2022 года, в 2023 году передал ему и портфель кредитных карт.

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финансы, банки, владимир путин, ситибанк, ренессанс капитал, citigroup