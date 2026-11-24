https://1prime.ru/20261124/putin-875502822.html
Путин исключил из списка банков с запретом на сделки с акциями Ситибанк и "Еком Банк"
Путин исключил из списка банков с запретом на сделки с акциями Ситибанк и "Еком Банк" - 24.11.2026, ПРАЙМ
Путин исключил из списка банков с запретом на сделки с акциями Ситибанк и "Еком Банк"
Президент России Владимир Путин после завершения реорганизации Ситибанк и "Еком Банк" исключил их из перечня российских кредитных организаций, в отношении... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T16:41+0300
2026-11-24T16:41+0300
2026-11-24T16:41+0300
финансы
банки
владимир путин
ситибанк
ренессанс капитал
citigroup
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875502822.jpg?1795527715
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после завершения реорганизации Ситибанк и "Еком Банк" исключил их из перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями, составляющими их уставные капиталы. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале официального опубликования правовых актов.
"Признать утратившим силу пункт 34 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента Российской Федерации от 26 октября 2022 г. Nº 357-рп", - говорится в документе.
"Признать утратившим силу пункт 7 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента Российской Федерации от 26 октября 2022 г. Nº 357-рп", - говорится в другом документе.
В октябре 2022 года Путин своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, с акциями и долями в уставном капитале которых запрещены сделки без спецразрешения.
Согласно вышеупомянутому перечню, под пунктом 7 значится АО "Ситибанк", под пунктом 34 - ООО "Еком банк".
В феврале 2023 года Путин подписал распоряжение о реорганизации ООО "Еком Банк" в форме присоединения к нему "Озон банка".
В ноябре прошлого года президент разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, который после сделки был переименован в "РенКап Банк".
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный. Портфель потребительских кредитов Ситибанк продал банку "Уралсиб" в конце 2022 года, в 2023 году передал ему и портфель кредитных карт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, владимир путин, ситибанк, ренессанс капитал, citigroup
Финансы, Банки, Владимир Путин, Ситибанк, Ренессанс Капитал, Citigroup
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после завершения реорганизации Ситибанк и "Еком Банк" исключил их из перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями, составляющими их уставные капиталы. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале официального опубликования правовых актов.
"Признать утратившим силу пункт 34 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента Российской Федерации от 26 октября 2022 г. Nº 357-рп", - говорится в документе.
"Признать утратившим силу пункт 7 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента Российской Федерации от 26 октября 2022 г. Nº 357-рп", - говорится в другом документе.
В октябре 2022 года Путин своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, с акциями и долями в уставном капитале которых запрещены сделки без спецразрешения.
Согласно вышеупомянутому перечню, под пунктом 7 значится АО "Ситибанк", под пунктом 34 - ООО "Еком банк".
В феврале 2023 года Путин подписал распоряжение о реорганизации ООО "Еком Банк" в форме присоединения к нему "Озон банка".
В ноябре прошлого года президент разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, который после сделки был переименован в "РенКап Банк".
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный. Портфель потребительских кредитов Ситибанк продал банку "Уралсиб" в конце 2022 года, в 2023 году передал ему и портфель кредитных карт.