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Путин: стабильность топливного рынка удалось сохранить

Путин: стабильность топливного рынка удалось сохранить - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин: стабильность топливного рынка удалось сохранить

Президент России Владимир Путин провел заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:17+0300

2026-11-24T19:17+0300

2026-11-24T19:17+0300

россия

владимир путин

олег кожемяко

вагит алекперов

минпромторг

роскосмос

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, которая работает с 2012 года. Глава государства заявил, что стабильность внутреннего топливного рынка удалось сохранить, цены на бензин в большинстве регионов стабилизировались после пиковых значений начала октября."Мы сохранили стабильность внутреннего рынка, топливного рынка, наладили в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечили потребности граждан, бизнеса", — сказал Путин. При этом он отметил, что текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой. "Нужно и дальше оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива на всей территории России", — добавил президент.Путин отдельно обозначил главную задачу — гарантировать надежное снабжение топливом городов и поселков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса и фермерские хозяйства, где очень чувствителен сезонный фактор.По его словам, в текущем году уже прошло несколько совещаний с руководителями энергетических компаний, правительством и регионами. "Договорились увеличить производство топлива, сформировать его резервы, перестроить логистические цепочки", — напомнил Путин. Кроме того, был ограничен экспорт бензина и авиакеросина, а также дизельного топлива за исключением частичных поставок на мировые рынки по договоренности с президентом США Дональдом Трампом.В понедельник Путин обновил состав комиссии. В нее вошли вице-премьеры Андрей Никитин, Олег Кожемяко и Ирина Окладникова, предприниматель Вагит Алекперов, главы Минпромторга Антон Алиханов и "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Руководителем рабочей группы по эффективности и прозрачности деятельности компаний ТЭК с госучастием назначен Наиб Нагуманов, группу по экологической безопасности возглавил министр природных ресурсов Александр Козлов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, олег кожемяко, вагит алекперов, минпромторг, роскосмос