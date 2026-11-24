Путин: стабильность топливного рынка удалось сохранить
Путин провел заседание комиссии по развитию ТЭК и обновил ее состав
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, которая работает с 2012 года. Глава государства заявил, что стабильность внутреннего топливного рынка удалось сохранить, цены на бензин в большинстве регионов стабилизировались после пиковых значений начала октября.
"Мы сохранили стабильность внутреннего рынка, топливного рынка, наладили в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечили потребности граждан, бизнеса", — сказал Путин. При этом он отметил, что текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой. "Нужно и дальше оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива на всей территории России", — добавил президент.
Путин отдельно обозначил главную задачу — гарантировать надежное снабжение топливом городов и поселков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса и фермерские хозяйства, где очень чувствителен сезонный фактор.
По его словам, в текущем году уже прошло несколько совещаний с руководителями энергетических компаний, правительством и регионами. "Договорились увеличить производство топлива, сформировать его резервы, перестроить логистические цепочки", — напомнил Путин. Кроме того, был ограничен экспорт бензина и авиакеросина, а также дизельного топлива за исключением частичных поставок на мировые рынки по договоренности с президентом США Дональдом Трампом.
В понедельник Путин обновил состав комиссии. В нее вошли вице-премьеры Андрей Никитин, Олег Кожемяко и Ирина Окладникова, предприниматель Вагит Алекперов, главы Минпромторга Антон Алиханов и "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Руководителем рабочей группы по эффективности и прозрачности деятельности компаний ТЭК с госучастием назначен Наиб Нагуманов, группу по экологической безопасности возглавил министр природных ресурсов Александр Козлов.