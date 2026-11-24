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Путин: Россия будет расширять рынки сбыта энергоресурсов

Путин: Россия будет расширять рынки сбыта энергоресурсов - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин: Россия будет расширять рынки сбыта энергоресурсов

Россия будет расширять рынки сбыта энергоресурсов и сотрудничать с предсказуемыми ответственными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:22+0300

2026-11-24T19:22+0300

2026-11-24T19:22+0300

россия

владимир путин

дальний восток

европа

азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия будет расширять рынки сбыта энергоресурсов и сотрудничать с предсказуемыми ответственными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности."Мы, в свою очередь, будем расширять рынки сбыта, сотрудничать с предсказуемыми ответственными партнерами. В этой связи нужно и дальше комплексно развивать новые маршруты поставок энергоресурсов, в том числе укреплять Трансарктический транспортный коридор с его главным участком — Северным морским путем", — сказал Путин.Он также отметил необходимость наращивать возможности транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке на фоне роста спроса на энергоносители в странах АТР. "С учетом динамики наших отношений со странами АТР, растущего спроса со стороны азиатских партнеров нужно наращивать возможности транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом, конечно, нужно уделять особое внимание развитию нефтепереработки и нефтехимии на Востоке страны", — добавил президент.Кроме того, Путин подчеркнул, что в отрасли сосредоточены передовые компетенции и технологии. "В этой отрасли в нашей стране сосредоточены передовые компетенции и технологии", — сказал он. По его словам, российские компании, несмотря на сложную геополитическую обстановку, занимают ведущие позиции на глобальных энергетических рынках.Путин прокомментировал и попытки Европы ограничить экспорт российских энергоносителей. "Мы видим продолжающиеся попытки ограничить экспорт энергоносителей в Европу. Уже не раз отмечал, да и сегодня это видно, что называется, и невооруженным глазом, что такие действия имеют серьезные последствия, но прежде всего для самих европейцев. Нашей нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше", — заключил он.

дальний восток

европа

азиатско-тихоокеанский регион

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россия, владимир путин, дальний восток, европа, азиатско-тихоокеанский регион