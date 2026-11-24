https://1prime.ru/20261124/putin-875510888.html

Путин поручил утвердить программу строительства ЦОДов в регионах с развитой добычей угля

Путин поручил утвердить программу строительства ЦОДов в регионах с развитой добычей угля - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил утвердить программу строительства ЦОДов в регионах с развитой добычей угля

Президент России Владимир Путин поручил до конца года утвердить программу строительства центров обработки данных в регионах с развитой добычей угля и обеспечить | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T20:53+0300

2026-11-24T20:53+0300

2026-11-24T20:53+0300

россия

владивосток

кемеровская область

кузбасс

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до конца года утвердить программу строительства центров обработки данных в регионах с развитой добычей угля и обеспечить реализацию этой программы. Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Утвердить до конца 2026 года программу строительства центров обработки данных в субъектах Российской Федерации, в которых развита добыча угля, прежде всего в Кемеровской области – Кузбассе и Республике Саха (Якутия), и обеспечить реализацию этой программы", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года, далее – один раз в год.

владивосток

кемеровская область

кузбасс

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россия, владивосток, кемеровская область, кузбасс, владимир путин