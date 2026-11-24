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Путин поручил утвердить программу строительства ЦОДов в регионах с развитой добычей угля
Путин поручил утвердить программу строительства ЦОДов в регионах с развитой добычей угля - 24.11.2026, ПРАЙМ
Путин поручил утвердить программу строительства ЦОДов в регионах с развитой добычей угля
Президент России Владимир Путин поручил до конца года утвердить программу строительства центров обработки данных в регионах с развитой добычей угля и обеспечить | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T20:53+0300
2026-11-24T20:53+0300
2026-11-24T20:53+0300
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кемеровская область
кузбасс
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до конца года утвердить программу строительства центров обработки данных в регионах с развитой добычей угля и обеспечить реализацию этой программы.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Утвердить до конца 2026 года программу строительства центров обработки данных в субъектах Российской Федерации, в которых развита добыча угля, прежде всего в Кемеровской области – Кузбассе и Республике Саха (Якутия), и обеспечить реализацию этой программы", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года, далее – один раз в год.
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россия, владивосток, кемеровская область, кузбасс, владимир путин
РОССИЯ, Владивосток, Кемеровская область, КУЗБАСС, Владимир Путин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до конца года утвердить программу строительства центров обработки данных в регионах с развитой добычей угля и обеспечить реализацию этой программы.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Утвердить до конца 2026 года программу строительства центров обработки данных в субъектах Российской Федерации, в которых развита добыча угля, прежде всего в Кемеровской области – Кузбассе и Республике Саха (Якутия), и обеспечить реализацию этой программы", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года, далее – один раз в год.