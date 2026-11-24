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Путин поручил продлить до 2030 года выплату в 1 млн руб за третьего ребенка

Путин поручил продлить до 2030 года выплату в 1 млн руб за третьего ребенка - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил продлить до 2030 года выплату в 1 млн руб за третьего ребенка

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года выплату в один миллион рублей семьям в регионах Дальневосточного федерального округа на погашение... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T20:56+0300

2026-11-24T20:56+0300

2026-11-24T21:05+0300

финансы

россия

владивосток

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года выплату в один миллион рублей семьям в регионах Дальневосточного федерального округа на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Соответствующий перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток 2–3 сентября 2026 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа и в которых установлена выплата в размере 1 миллиона рублей семьям, имеющим детей, при рождении третьего ребенка или последующих детей на погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), предусмотреть продление срока действия этой меры поддержки до 2030 года", — говорится в документе.Доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.

владивосток

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финансы, россия, владивосток, владимир путин