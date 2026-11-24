https://1prime.ru/20261124/putin-875511682.html

Путин поручил рассмотреть выделение субсидии авиакомпаниям на поддержку авиатехники

Путин поручил рассмотреть выделение субсидии авиакомпаниям на поддержку авиатехники - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил рассмотреть выделение субсидии авиакомпаниям на поддержку авиатехники

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о предоставлении авиакомпаниям РФ специальной субсидии на поддержание летной годности закупаемой... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:02+0300

2026-11-24T21:02+0300

2026-11-24T21:02+0300

бизнес

россия

владивосток

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о предоставлении авиакомпаниям РФ специальной субсидии на поддержание летной годности закупаемой российской авиатехники. Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся 2-3 сентября, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы... о предоставлении российским авиакомпаниям специальной субсидии на поддержание летной годности закупаемой ими отечественной авиационной техники", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года, далее – один раз в год.

владивосток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владивосток, владимир путин