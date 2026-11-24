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Путин поручил рассмотреть выделение субсидии авиакомпаниям на поддержку авиатехники
Путин поручил рассмотреть выделение субсидии авиакомпаниям на поддержку авиатехники - 24.11.2026, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть выделение субсидии авиакомпаниям на поддержку авиатехники
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о предоставлении авиакомпаниям РФ специальной субсидии на поддержание летной годности закупаемой... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:02+0300
2026-11-24T21:02+0300
2026-11-24T21:02+0300
бизнес
россия
владивосток
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о предоставлении авиакомпаниям РФ специальной субсидии на поддержание летной годности закупаемой российской авиатехники.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся 2-3 сентября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы... о предоставлении российским авиакомпаниям специальной субсидии на поддержание летной годности закупаемой ими отечественной авиационной техники", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года, далее – один раз в год.
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бизнес, россия, владивосток, владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о предоставлении авиакомпаниям РФ специальной субсидии на поддержание летной годности закупаемой российской авиатехники.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся 2-3 сентября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы... о предоставлении российским авиакомпаниям специальной субсидии на поддержание летной годности закупаемой ими отечественной авиационной техники", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года, далее – один раз в год.