https://1prime.ru/20261124/putin-875511826.html

Путин поручил увеличить квантовую сеть до 15 тысяч километров к 2030 году

Путин поручил увеличить квантовую сеть до 15 тысяч километров к 2030 году - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил увеличить квантовую сеть до 15 тысяч километров к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить протяженность квантовой сети в РФ к 2030 году до не менее 15 тысяч километров, в том числе... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:05+0300

2026-11-24T21:05+0300

2026-11-24T21:18+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить протяженность квантовой сети в РФ к 2030 году до не менее 15 тысяч километров, в том числе довести ее до Владивостока. Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "При участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" обеспечить развитие в Российской Федерации магистральной квантовой сети, протяженность которой к 2030 году должна составлять не менее 15 тысяч километров, в том числе довести данную сеть до города Владивостока", - говорится в перечне.

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россия, бизнес, владивосток, владимир путин