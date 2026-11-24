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Путин поручил увеличить квантовую сеть до 15 тысяч километров к 2030 году
Путин поручил увеличить квантовую сеть до 15 тысяч километров к 2030 году - 24.11.2026, ПРАЙМ
Путин поручил увеличить квантовую сеть до 15 тысяч километров к 2030 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить протяженность квантовой сети в РФ к 2030 году до не менее 15 тысяч километров, в том числе... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:05+0300
2026-11-24T21:05+0300
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бизнес
владивосток
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить протяженность квантовой сети в РФ к 2030 году до не менее 15 тысяч километров, в том числе довести ее до Владивостока. Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "При участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" обеспечить развитие в Российской Федерации магистральной квантовой сети, протяженность которой к 2030 году должна составлять не менее 15 тысяч километров, в том числе довести данную сеть до города Владивостока", - говорится в перечне.
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россия, бизнес, владивосток, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, Владимир Путин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить протяженность квантовой сети в РФ к 2030 году до не менее 15 тысяч километров, в том числе довести ее до Владивостока.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"При участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" обеспечить развитие в Российской Федерации магистральной квантовой сети, протяженность которой к 2030 году должна составлять не менее 15 тысяч километров, в том числе довести данную сеть до города Владивостока", - говорится в перечне.