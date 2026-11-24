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Путин поручил ускорить строительство КПП на острове Большой Уссурийский

Путин поручил ускорить строительство КПП на острове Большой Уссурийский - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил ускорить строительство КПП на острове Большой Уссурийский

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Хабаровского края ускорить строительство автомобильного пункта пропуска через... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:07+0300

2026-11-24T21:07+0300

2026-11-24T21:07+0300

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Хабаровского края ускорить строительство автомобильного пункта пропуска через госграницу на острове Большой Уссурийский. Об этом говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток 2–3 сентября 2026 года, опубликованном на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно c правительством Хабаровского края с учетом ранее данных поручений: принять меры по ускорению строительства автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на острове Большой Уссурийский", — сказано в документе. Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2027 года, ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.Кроме того, Путин поручил рассмотреть завершение строительства взлетно-посадочных полос в аэропортах "Мирный" и "Полярный" в Якутии. "Рассмотреть вопросы… о завершении строительства (реконструкции) искусственных взлетно-посадочных полос в аэропортах "Мирный" (г. Мирный) и "Полярный" (пос. Удачный) в Республике Саха (Якутия)", — говорится в перечне. Доклад — до 15 декабря.Также правительство рассмотрит вопрос об урегулировании задолженности дальневосточных авиакомпаний по лизингу авиатехники на основе баланса интересов авиакомпаний, лизингодателей и государства. Доклад — до 15 декабря. Отдельно Путин поручил рассмотреть докапитализацию ВЭБ.РФ для финансового обеспечения программ лизинга авиатехники для дальневосточных авиакомпаний.

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бизнес, россия, владивосток, владимир путин, хабаровский край, якутия, михаил мишустин, вэб