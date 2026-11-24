Путин поручил ускорить строительство КПП на острове Большой Уссурийский
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Хабаровского края ускорить строительство автомобильного пункта пропуска через госграницу на острове Большой Уссурийский. Об этом говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток 2–3 сентября 2026 года, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно c правительством Хабаровского края с учетом ранее данных поручений: принять меры по ускорению строительства автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на острове Большой Уссурийский", — сказано в документе. Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2027 года, ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Кроме того, Путин поручил рассмотреть завершение строительства взлетно-посадочных полос в аэропортах "Мирный" и "Полярный" в Якутии. "Рассмотреть вопросы… о завершении строительства (реконструкции) искусственных взлетно-посадочных полос в аэропортах "Мирный" (г. Мирный) и "Полярный" (пос. Удачный) в Республике Саха (Якутия)", — говорится в перечне. Доклад — до 15 декабря.
Также правительство рассмотрит вопрос об урегулировании задолженности дальневосточных авиакомпаний по лизингу авиатехники на основе баланса интересов авиакомпаний, лизингодателей и государства. Доклад — до 15 декабря. Отдельно Путин поручил рассмотреть докапитализацию ВЭБ.РФ для финансового обеспечения программ лизинга авиатехники для дальневосточных авиакомпаний.