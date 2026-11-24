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Путин рекомендовал ЦБ и ВЭБ.РФ подготовить предложения по концессионным облигациям

Путин рекомендовал ЦБ и ВЭБ.РФ подготовить предложения по концессионным облигациям - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин рекомендовал ЦБ и ВЭБ.РФ подготовить предложения по концессионным облигациям

Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральному Банку и государственной корпорации ВЭБ.РФ подготовить предложения по повышению эффективности... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:08+0300

2026-11-24T21:08+0300

2026-11-24T21:08+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральному Банку и государственной корпорации ВЭБ.РФ подготовить предложения по повышению эффективности использования концессионных облигаций. Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать Банку России подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить предложения по повышению эффективности использования концессионных облигаций для долгосрочного финансирования концессионных проектов в рамках механизма государственно-частного взаимодействия", - говорится в перечне. Соответствующие предложения должны быть представлены до 15 декабря 2026 года, ответственные - председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

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