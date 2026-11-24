https://1prime.ru/20261124/putin-875512048.html
Путин рекомендовал ЦБ и ВЭБ.РФ подготовить предложения по концессионным облигациям
Путин рекомендовал ЦБ и ВЭБ.РФ подготовить предложения по концессионным облигациям - 24.11.2026, ПРАЙМ
Путин рекомендовал ЦБ и ВЭБ.РФ подготовить предложения по концессионным облигациям
Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральному Банку и государственной корпорации ВЭБ.РФ подготовить предложения по повышению эффективности... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:08+0300
2026-11-24T21:08+0300
2026-11-24T21:08+0300
россия
финансы
владивосток
владимир путин
эльвира набиуллина
игорь шувалов
вэб
банк россии
центральные банки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875512048.jpg?1795543733
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральному Банку и государственной корпорации ВЭБ.РФ подготовить предложения по повышению эффективности использования концессионных облигаций.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать Банку России подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить предложения по повышению эффективности использования концессионных облигаций для долгосрочного финансирования концессионных проектов в рамках механизма государственно-частного взаимодействия", - говорится в перечне.
Соответствующие предложения должны быть представлены до 15 декабря 2026 года, ответственные - председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, владивосток, владимир путин, эльвира набиуллина, игорь шувалов, вэб, банк россии, центральные банки
РОССИЯ, Финансы, Владивосток, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Игорь Шувалов, ВЭБ, Банк России, центральные банки
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральному Банку и государственной корпорации ВЭБ.РФ подготовить предложения по повышению эффективности использования концессионных облигаций.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать Банку России подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить предложения по повышению эффективности использования концессионных облигаций для долгосрочного финансирования концессионных проектов в рамках механизма государственно-частного взаимодействия", - говорится в перечне.
Соответствующие предложения должны быть представлены до 15 декабря 2026 года, ответственные - председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.