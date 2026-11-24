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Путин поручил передать "Россетям" сетевые активы "Русгидро" на Дальнем Востоке

Путин поручил передать "Россетям" сетевые активы "Русгидро" на Дальнем Востоке - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил передать "Россетям" сетевые активы "Русгидро" на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2027 года утвердить план передачи "Россетям" сетевых активов "Русгидро" на Дальнем Востоке. Об этом... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:08+0300

2026-11-24T21:08+0300

2026-11-24T21:09+0300

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2027 года утвердить план передачи "Россетям" сетевых активов "Русгидро" на Дальнем Востоке. Об этом говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток 2–3 сентября 2026 года, опубликованном на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: утвердить план передачи публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания – Россети" управления объектами электросетевого хозяйства, принадлежащими акционерному обществу "Дальневосточная распределительная сетевая компания" и публичному акционерному обществу "Якутскэнерго", и обеспечить реализацию этого плана", — говорится в документе. Доклад — до 1 февраля 2027 года, далее — раз в полгода.Кроме того, Путин поручил принять исчерпывающие меры для обеспечения прогнозируемого спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке. В частности, предусмотрено создание систем накопления электрической энергии мощностью 250 МВт на территории Приморского края с вводом не позднее 2028 года, а также строительство Нижне-Зейской ГЭС (Амурская область), Мокской и Ивановской ГЭС (Бурятия), Канкунской ГЭС (Якутия) и Нижне-Ниманской ГЭС (Хабаровский край).

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