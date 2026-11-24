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Путин поручил принять меры поддержки для производителей легких воздушных судов

Путин поручил принять меры поддержки для производителей легких воздушных судов - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил принять меры поддержки для производителей легких воздушных судов

Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры для поддержки производителей легких и сверхлегких воздушных судов, в том числе для упрощения их сертификации. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:11+0300

2026-11-24T21:11+0300

2026-11-24T21:11+0300

бизнес

россия

владивосток

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры для поддержки производителей легких и сверхлегких воздушных судов, в том числе для упрощения их сертификации. Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Принять меры, направленные на поддержку разработчиков и производителей легких и сверхлегких воздушных судов, в том числе в части, касающейся содействия сертификации таких судов и развитию их производства, расширения использования в их конструкции отечественных комплектующих изделий, а также меры, направленные на обеспечение последовательного перехода к созданию широкого модельного ряда легких и сверхлегких воздушных судов российского производства", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2027 года.

владивосток

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бизнес, россия, владивосток, владимир путин