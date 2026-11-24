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Путин поручил создать платформу с ИИ для документов по развитию городов и сел

Путин поручил создать платформу с ИИ для документов по развитию городов и сел - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил создать платформу с ИИ для документов по развитию городов и сел

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа 2027 года разработать и внедрить цифровую платформу для подготовки типовых документов планирования развития | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:14+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа 2027 года разработать и внедрить цифровую платформу для подготовки типовых документов планирования развития малых городов и сел, в том числе с использованием ИИ. Соответствующий перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Разработать и внедрить цифровую платформу, предназначенную для подготовки органами местного самоуправления типовых документов стратегического и территориального планирования развития малых городов и сельских поселений, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. Срок – 1 августа 2027 года", - говорится в поручениях. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Сбербанка Герман Греф и директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов. Поручение дано кабмину совместно c "Сбербанком", научным учреждением ФАНУ "Востокгосплан", АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, "Яндексу" и других заинтересованных организаций и органов местного самоуправления.

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технологии, россия, владивосток, владимир путин, михаил мишустин, герман греф, сбербанк, вэб, яндекс